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17 мая 2024, 17:46 |
348
0

Моуриньо остроумно раскритиковал сторонников отмены VAR

Португалец считает, что видеоповторы нужны футболу

17 мая 2024, 17:46 |
348
0
Моуриньо остроумно раскритиковал сторонников отмены VAR
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо остроумно отреагировал на последние инициативы об отмене системы видеоповторов VAR:

«Только воры могут жаловаться на введение камер видеонаблюдения», – заявил португалец.

Ранее «Вулверхэмптон» выдвинул инициативу об отмене VAR в АПЛ. Позже стало известно, что другие клубы АПЛ данную инициативу не поддерживают, но при этом качество работы VAR их не устраивает, и в ее функционирование собираются внести изменения.

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Источник: клубы АПЛ решили, что делать с VAR в новом сезоне
Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?
Жозе Моуриньо VAR
Олег Дидух Источник: Twitter
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