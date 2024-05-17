Другие новости17 мая 2024, 17:46 |
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Моуриньо остроумно раскритиковал сторонников отмены VAR
Португалец считает, что видеоповторы нужны футболу
17 мая 2024, 17:46 |
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Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо остроумно отреагировал на последние инициативы об отмене системы видеоповторов VAR:
«Только воры могут жаловаться на введение камер видеонаблюдения», – заявил португалец.
Ранее «Вулверхэмптон» выдвинул инициативу об отмене VAR в АПЛ. Позже стало известно, что другие клубы АПЛ данную инициативу не поддерживают, но при этом качество работы VAR их не устраивает, и в ее функционирование собираются внести изменения.
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