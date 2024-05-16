Источник: клубы АПЛ решили, что делать с VAR в новом сезоне

По информации британских СМИ, клубы АПЛ, в целом, не очень довольны работой системы VAR, однако не поддержат голосование по вопросу, который выставил «Вулверхэмптон».

Волки предложили отменить VAR с сезона 2024/25, а для одобрения этого решения позитивно должны проголосовать 14 из 20 клубов чемпионата.

Голосование состоится 6 июня, но не наберет 14 голосов.

Руководство большинства клубов поддерживает претензии «Вулверхэмптона», однако хочет не отменять VAR, а сделать его работу лучше.

Со следующего сезона будет применяться система полуавтоматического определения офсайда, что должно исключить человеческий фактор и уменьшить количество спорных вопросов.