Источник: клубы АПЛ решили, что делать с VAR в новом сезоне
Отказываться не будут, но хотят улучшить работу
По информации британских СМИ, клубы АПЛ, в целом, не очень довольны работой системы VAR, однако не поддержат голосование по вопросу, который выставил «Вулверхэмптон».
Волки предложили отменить VAR с сезона 2024/25, а для одобрения этого решения позитивно должны проголосовать 14 из 20 клубов чемпионата.
Голосование состоится 6 июня, но не наберет 14 голосов.
Руководство большинства клубов поддерживает претензии «Вулверхэмптона», однако хочет не отменять VAR, а сделать его работу лучше.
Со следующего сезона будет применяться система полуавтоматического определения офсайда, что должно исключить человеческий фактор и уменьшить количество спорных вопросов.
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