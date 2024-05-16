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Англия
16 мая 2024, 18:28 | Обновлено 16 мая 2024, 18:45
892
0

Источник: клубы АПЛ решили, что делать с VAR в новом сезоне

Отказываться не будут, но хотят улучшить работу

16 мая 2024, 18:28 | Обновлено 16 мая 2024, 18:45
892
0
Источник: клубы АПЛ решили, что делать с VAR в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, клубы АПЛ, в целом, не очень довольны работой системы VAR, однако не поддержат голосование по вопросу, который выставил «Вулверхэмптон».

Волки предложили отменить VAR с сезона 2024/25, а для одобрения этого решения позитивно должны проголосовать 14 из 20 клубов чемпионата.

Голосование состоится 6 июня, но не наберет 14 голосов.

Руководство большинства клубов поддерживает претензии «Вулверхэмптона», однако хочет не отменять VAR, а сделать его работу лучше.

Со следующего сезона будет применяться система полуавтоматического определения офсайда, что должно исключить человеческий фактор и уменьшить количество спорных вопросов.

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чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон Английская Премьер-лига VAR
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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