Салфетку с первым контрактом Месси продали на аукционе за космическую сумму

Салфетка, на которой был подписан первый контракт Лионеля Месси с «Барселоной», была продана на лондонском аукционе Bonhams.

Стартовая цена лота составляла 255 тысяч евро. Сегодня аукцион завершился, салфетка была продана за 965 тысяч долларов.

На салфетке есть подписи отца Месси, агентов 13-летнего на тот момент футболиста Мингеллы и Гаджоли, а также Карлеса Решака, который на тот момент занимал должность спортивного директора «Барселоны». Контракт был заключен 14 декабря 2000 года.

До недавнего времени салфетка хранилась в музее «Барселоны».