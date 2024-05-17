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  4. Салфетку с первым контрактом Месси продали на аукционе за космическую сумму
Испания
17 мая 2024, 18:05 |
193
0

Салфетку с первым контрактом Месси продали на аукционе за космическую сумму

За лот отдали почти миллион долларов

17 мая 2024, 18:05 |
193
0
Салфетку с первым контрактом Месси продали на аукционе за космическую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine

Салфетка, на которой был подписан первый контракт Лионеля Месси с «Барселоной», была продана на лондонском аукционе Bonhams.

Стартовая цена лота составляла 255 тысяч евро. Сегодня аукцион завершился, салфетка была продана за 965 тысяч долларов.

На салфетке есть подписи отца Месси, агентов 13-летнего на тот момент футболиста Мингеллы и Гаджоли, а также Карлеса Решака, который на тот момент занимал должность спортивного директора «Барселоны». Контракт был заключен 14 декабря 2000 года.

До недавнего времени салфетка хранилась в музее «Барселоны».

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Олег Дидух Источник: Associated Press
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