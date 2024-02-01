ФОТО. Салфетку с первым в жизни контрактом Месси продадут за огромную сумму
Ранее реликвия хранилась в музее «Барселоны»
Оригинал первого контракта аргентинца Лионеля Месси и каталонской «Барселоны» уйдет с молотка на аукционе.
Примечательно, что соглашение с на тот момент 13-летним мальчиком было подписано на салфетке – на нем есть подписи отца Лео, агентов Мингуэллы и Гаджоли, а также тогдашнего спортивного директора каталонцев Карлеса Решака.
Отметим, что до недавнего времени реликвия хранилась в музее «Барселоны», однако сейчас ее решили продать и выручить солидные деньги – порядка 380 тысяч долларов.
The napkin in which Leo Messi signed his first contract for FC Barcelona will be sold in auction.— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 31, 2024
— @mundodeportivo pic.twitter.com/4rAFPjdsiv
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