ФОТО. Салфетку с первым в жизни контрактом Месси продадут за огромную сумму

Оригинал первого контракта аргентинца Лионеля Месси и каталонской «Барселоны» уйдет с молотка на аукционе.

Примечательно, что соглашение с на тот момент 13-летним мальчиком было подписано на салфетке – на нем есть подписи отца Лео, агентов Мингуэллы и Гаджоли, а также тогдашнего спортивного директора каталонцев Карлеса Решака.

Отметим, что до недавнего времени реликвия хранилась в музее «Барселоны», однако сейчас ее решили продать и выручить солидные деньги – порядка 380 тысяч долларов.

The napkin in which Leo Messi signed his first contract for FC Barcelona will be sold in auction.



