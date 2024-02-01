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01 февраля 2024, 11:55 |
1097
3

ФОТО. Салфетку с первым в жизни контрактом Месси продадут за огромную сумму

Ранее реликвия хранилась в музее «Барселоны»

01 февраля 2024, 11:55 |
1097
3
ФОТО. Салфетку с первым в жизни контрактом Месси продадут за огромную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Оригинал первого контракта аргентинца Лионеля Месси и каталонской «Барселоны» уйдет с молотка на аукционе.

Примечательно, что соглашение с на тот момент 13-летним мальчиком было подписано на салфетке – на нем есть подписи отца Лео, агентов Мингуэллы и Гаджоли, а также тогдашнего спортивного директора каталонцев Карлеса Решака.

Отметим, что до недавнего времени реликвия хранилась в музее «Барселоны», однако сейчас ее решили продать и выручить солидные деньги – порядка 380 тысяч долларов.

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Лионель Месси Барселона аукцион
Источник Barca Universal
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turist86
У спортивного директора і двох агентів не знайшлося листа А4? Жебраки
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+1
pol-55
*Куй железо пока горячо*,напевно в кав*ярні домовились.
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0
SuperMario
Настолько жопа в Барсе?? что дальше продавать будут??Кубки??
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0
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