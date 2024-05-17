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  4. В Челси определились с судьбой Почеттино. Будут ли перемены у Мудрика?
Англия
17 мая 2024, 17:12 |
1177
2

В Челси определились с судьбой Почеттино. Будут ли перемены у Мудрика?

У Михаила нового тренера пока не будет

17 мая 2024, 17:12 |
1177
2
В Челси определились с судьбой Почеттино. Будут ли перемены у Мудрика?
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, по итогам сезона «Челси» не собирается увольнять наставника Маурисио Почеттино, который проводит свой первый год в команде.

Менеджмент клуба, несмотря на нестабильные результаты, поддерживает тренера, который был вынужден работать с молодым составом и очень большим количеством новичков.

Последние результаты «Челси» (четыре победы и ничья) убедили в том, что Почеттино нужно дать еще один шанс после того, как летом удастся стабилизировать состав, продать ряд футболистов и усилить проблемные позиции.

Сам наставник недавно не исключал, что его уволят, но заявил, что готов к такому развитию событий.

«Челси» за один тур до конца сезона АПЛ занимает 6-е место с шансом финишировать в топ-5.

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Челси Маурисио Почеттино чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик
Иван Зинченко Источник: The Guardian
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Комментарии 2
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bzzzzzz
Челси должен молится на Почеттино. Это им еще очень повезло что отхватили такого тренера.
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0
antt
Якби Челсі були на звичному плюс-мінус десятому місці то це б було актуально. А так вже на шостому. Хоча не виключаю, що в ще одному матчі може програти, а Ньюкасл виграти і вийшти в єврокубки. І трохи дивно заявляв що його можуть звільнити. Якби він цього остерігався то б просто не згадував, хоча може трохи хотів випередити події. Тоді Челсі десь було в районі восьмого-девятого місця. А тепер в Челсі як чемпіонська хода.
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