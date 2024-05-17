В Челси определились с судьбой Почеттино. Будут ли перемены у Мудрика?

По информации британских СМИ, по итогам сезона «Челси» не собирается увольнять наставника Маурисио Почеттино, который проводит свой первый год в команде.

Менеджмент клуба, несмотря на нестабильные результаты, поддерживает тренера, который был вынужден работать с молодым составом и очень большим количеством новичков.

Последние результаты «Челси» (четыре победы и ничья) убедили в том, что Почеттино нужно дать еще один шанс после того, как летом удастся стабилизировать состав, продать ряд футболистов и усилить проблемные позиции.

Сам наставник недавно не исключал, что его уволят, но заявил, что готов к такому развитию событий.

«Челси» за один тур до конца сезона АПЛ занимает 6-е место с шансом финишировать в топ-5.