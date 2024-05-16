Плюс Ривер Плейт. Уже известны 27 из 32 участников клубного ЧМ-2025

Уже известны 27 из 32 команд-участниц клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

В 2025 году впервые состоится клубный чемпионат мира в новом формате. В нем примут участие 32 клуба из 6 конфедераций ФИФА.

Первым хозяином нового клубного турнира ФИФА станут США. Соревнования пройдут с 15 июня по 13 июля 2025 года.

15 мая очередным, 27-м участником КЧМ-2025 стал аргентинский Ривер Плейт, лидер 4-летнего рейтинга КОНМЕБОЛ.

На групповом этапе 32 команды-участники будут распределены на 8 групп по 4 команды в каждой. Матчи будут проходить по однокруговой системе. Две лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Далее – стыковые матчи плей-офф от 1/8 финала до финального поединка. Игра за 3-е место не проводится.

В турнире будут соревноваться 32 команды, распределение между конфедерациями:

УЕФА (Европа): 12 команд (4 из Лиги чемпионов УЕФА и 8 по рейтингу УЕФА).

КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 6 команд (4 через Кубок Либертадореса и 2 через рейтинг КОНМЕБОЛ).

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка): 4 команды (все 4 через Кубок чемпионов КОНКАКАФ).

АФК (Азия): 4 команды (3 через Лигу чемпионов АФК и 1 по рейтингу АФК).

КАФ (Африка): 4 команды (3 через Лигу чемпионов КАФ и 1 по рейтингу КАФ).

ОФК (Океания): 1 команда (по рейтингу ОФК).

Страна-хозяин: 1 команда.

Уже известны 27 из 32 команд, которые прошли квалификацию на КЧМ-2025:

УЕФА: Челси (Англия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Интер (Италия), Порту (Португалия), Бенфика (Португалия), Боруссия Д (Германия), Ювентус (Италия), Атлетико Мадрид (Испания), Ред Булл Зальцбург (Австрия)

КОНМЕБОЛ: Палмейрас (Бразилия), Фламенго (Бразилия), Флуминенсе (Бразилия), Ривер Плейт (Аргентина)

КОНКАКАФ: Монтеррей (Мексика), Сиэтл Саундерс (США), Леон (Мексика)

АФК: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония), Ульсан Хюндай (Южная Корея)

КАФ: Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко), Эсперанс (Тунис), Мамелоди Сандаунс (ЮАР)

ОФК: Окленд Сити (Новая Зеландия).

Плюс Ривер Плейт. Уже известны 27 из 32 участников клубного ЧМ-2025

Распределение участников по конфедерациям