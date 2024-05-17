Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации

Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Черноморец» признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Такой статус позволяет бронировать от мобилизации 50 процентов военнообязанных работников, а также при надлежащем обосновании это количество можно увеличить.

В этом сезоне УПЛ «Черноморец» набрал 32 очка в 28 матчах, что позволяет команде Романа Григорчука занимать лишь 9-е место в турнирной таблице.

Кроме футболистов «Черноморца», бронирование от мобилизации имеют игроки 6 клубов УПЛ: «Шахтера», «Динамо», «Оболони», «Днепра-1», «Кривбасса» и «Зари». Также недавно критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период были признаны львовские «Карпаты», которые в этом сезоне выступают в Первой лиге.