Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
«Черноморец» признан критически важным клубом для функционирования экономики
Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Черноморец» признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.
Такой статус позволяет бронировать от мобилизации 50 процентов военнообязанных работников, а также при надлежащем обосновании это количество можно увеличить.
В этом сезоне УПЛ «Черноморец» набрал 32 очка в 28 матчах, что позволяет команде Романа Григорчука занимать лишь 9-е место в турнирной таблице.
Кроме футболистов «Черноморца», бронирование от мобилизации имеют игроки 6 клубов УПЛ: «Шахтера», «Динамо», «Оболони», «Днепра-1», «Кривбасса» и «Зари». Также недавно критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период были признаны львовские «Карпаты», которые в этом сезоне выступают в Первой лиге.
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