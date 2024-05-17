Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 12:42 |
1462
8

Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации

«Черноморец» признан критически важным клубом для функционирования экономики

17 мая 2024, 12:42 |
1462
8
Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
ФК Черноморец

Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Черноморец» признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Такой статус позволяет бронировать от мобилизации 50 процентов военнообязанных работников, а также при надлежащем обосновании это количество можно увеличить.

В этом сезоне УПЛ «Черноморец» набрал 32 очка в 28 матчах, что позволяет команде Романа Григорчука занимать лишь 9-е место в турнирной таблице.

Кроме футболистов «Черноморца», бронирование от мобилизации имеют игроки 6 клубов УПЛ: «Шахтера», «Динамо», «Оболони», «Днепра-1», «Кривбасса» и «Зари». Также недавно критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период были признаны львовские «Карпаты», которые в этом сезоне выступают в Первой лиге.

По теме:
Реал Фарма – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йожеф САБО: «Я еще в начале сезона сказал, что Шахтер будет чемпионом»
Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Министерство молодежи и спорта российско-украинская война мобилизация Черноморец Одесса
Дмитро Вербинський Источник: Минспорта Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Бокс | 16 мая 2024, 13:59 7
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище

Британца подкалывают из-за сгонку веса

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 17 мая 2024, 05:51 0
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Футбол | 16.05.2024, 14:49
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Тухель поставил точку в истории относительно переговоров с Баварией
Футбол | 17.05.2024, 13:15
Тухель поставил точку в истории относительно переговоров с Баварией
Тухель поставил точку в истории относительно переговоров с Баварией
ДЖОКОВИЧ: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории»
Теннис | 17.05.2024, 09:20
ДЖОКОВИЧ: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории»
ДЖОКОВИЧ: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Хоч убийте, не розумію.. як футбольні клуби можуть бути критично важливі для країни? Проводиться чемпіонат, де гроші тільки витрачаються(в нас не АПЛ) а звичайних роботяг, які хоч якось впливають на економіку, нагрівають.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Golhrenshtanga
По закону если уплачивается более 1,5 млн.евро налогов,то предприятие имеет бронь сотрудников
Ответить
+1
Simar_kr
Тобто спортсмени, клоуни, депутати мають броню, а ти іди вмирай.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
KIPR ALECS
З 18 травня ТЦК будуть мобілізувати водіїв тачок від 50 000 $/  а комбайнер через цнап або електроний кабінет просто зарееструється і буде далі боронити поля України
Ответить
0
AK.228
А Минэкономики скажет - идите нах уй
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 27
Футбол
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 42
Футбол
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 10
Бокс
Промоутер Усика объяснил резкое снижение веса Фьюри перед боем
Промоутер Усика объяснил резкое снижение веса Фьюри перед боем
15.05.2024, 09:10 5
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
16.05.2024, 17:00 120
Футбол
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
16.05.2024, 08:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем