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Чемпионат Англии
Вест Хэм
02.01.2024 21:30 – FT 0 : 0
Брайтон
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Англия
02 января 2024, 23:31 |
47
1

Брайтон и Вест Хэм сыграли в сухую ничью

Завершился единственный матч игрового дня в АПЛ

02 января 2024, 23:31 |
47
1
Брайтон и Вест Хэм сыграли в сухую ничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм – Брайтон

Во вторник, 2 января, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Вест Хэм» и «Брайтон». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский».

За 90 минут игрового времени команды не смогли забить хотя бы один гол. Больше шансов открыть счет имели подопечные экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, которые больше владели мячом и нанесли втрое больше ударов по воротам.

АПЛ. 20-й тур. 2 января

Вест Хэм – Брайтон – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби Вест Хэм
Источник Sport.ua
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Swed
2:0 по угловым.)))   Всё остальное в пользу Чаек де Дзерби.  И Чайки последний раз тут проигрывали в 1983!   Но зато в первом круге дома проиграли 1:3 (впервые).  Таким образом, в этом чемпионате Вест Хэм обыграл Брайтон по очкам.  Ну и единственная ничья в туре сама напрашивалась в статистику.
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