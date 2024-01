Брайтон и Вест Хэм сыграли в сухую ничью

Во вторник, 2 января, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Вест Хэм» и «Брайтон». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский».

За 90 минут игрового времени команды не смогли забить хотя бы один гол. Больше шансов открыть счет имели подопечные экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, которые больше владели мячом и нанесли втрое больше ударов по воротам.

АПЛ. 20-й тур. 2 января

Вест Хэм – Брайтон – 0:0

