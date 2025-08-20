Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 августа 2025, 03:40 | Обновлено 20 августа 2025, 04:34
Клуб из Англии достиг соглашения о переходе игрока Динамо и сборной Украины

Денис Попов готовится покинуть киевский клуб

ФК Динамо. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов приблизился к переезду на Туманный Альбион.

По информации источника, известный английский клуб «Уотфорд», который играет в Чемпионшипе, согласовал трансфер украинского центрбека из «Динамо».

Отметим, что в молодежной системе Уотфорда играет сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан.

В прошлом сезоне Попов провел 32 матча и забил четыре гола. Трансферная стоимость украинца оценивается в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины талант «Динамо».

Дмитрий Олейник Источник: Telegram
