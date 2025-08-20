Клуб из Англии достиг соглашения о переходе игрока Динамо и сборной Украины
Денис Попов готовится покинуть киевский клуб
Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов приблизился к переезду на Туманный Альбион.
По информации источника, известный английский клуб «Уотфорд», который играет в Чемпионшипе, согласовал трансфер украинского центрбека из «Динамо».
Отметим, что в молодежной системе Уотфорда играет сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан.
В прошлом сезоне Попов провел 32 матча и забил четыре гола. Трансферная стоимость украинца оценивается в четыре миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины талант «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко убежден, что уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ
Заря начала подготовку к кубковому матчу, Неманья Анджушич не в команде