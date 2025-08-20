Клуб из Англии достиг соглашения о переходе игрока Динамо и сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов приблизился к переезду на Туманный Альбион.

По информации источника, известный английский клуб «Уотфорд», который играет в Чемпионшипе, согласовал трансфер украинского центрбека из «Динамо».

Отметим, что в молодежной системе Уотфорда играет сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан.

В прошлом сезоне Попов провел 32 матча и забил четыре гола. Трансферная стоимость украинца оценивается в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины талант «Динамо».