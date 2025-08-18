Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Турецкий клуб заинтересован в услугах Александра Зинченко и Андрея Лунина
Турецкий «Фенербахче» продолжает активную работу на трансферном рынке – главный тренер Жозе Моуриньо лично заинтересован в усилении состава для борьбы за чемпионство в Суперлиге.
Турецкий журналист Эрхан Алвероглу сообщил, что португальский специалист попросил руководство команды оформить два трансфера и подписать защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко и голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.
«Фенербахче» провел предварительные переговоры с испанской и английской командами, чтобы узнать все детали потенциальных переходов и финансовые запросы этих клубов.
Зинченко в прошлом сезоне провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2026 года.
На счету Лунина – 12 поединков за сезон 2024/25, в которых он пропустил 19 мячей. Четыре раза украинец оставлял свои ворота в неприкосновенности. Контракт 26-летнего голкипера истекает в июне 2030 года.
