Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины

Турецкий «Фенербахче» продолжает активную работу на трансферном рынке – главный тренер Жозе Моуриньо лично заинтересован в усилении состава для борьбы за чемпионство в Суперлиге.

Турецкий журналист Эрхан Алвероглу сообщил, что португальский специалист попросил руководство команды оформить два трансфера и подписать защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко и голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.

«Фенербахче» провел предварительные переговоры с испанской и английской командами, чтобы узнать все детали потенциальных переходов и финансовые запросы этих клубов.

Зинченко в прошлом сезоне провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2026 года.

На счету Лунина – 12 поединков за сезон 2024/25, в которых он пропустил 19 мячей. Четыре раза украинец оставлял свои ворота в неприкосновенности. Контракт 26-летнего голкипера истекает в июне 2030 года.