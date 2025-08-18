Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Турция
18 августа 2025, 19:37 |
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины

Турецкий клуб заинтересован в услугах Александра Зинченко и Андрея Лунина

Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Турецкий «Фенербахче» продолжает активную работу на трансферном рынке – главный тренер Жозе Моуриньо лично заинтересован в усилении состава для борьбы за чемпионство в Суперлиге.

Турецкий журналист Эрхан Алвероглу сообщил, что португальский специалист попросил руководство команды оформить два трансфера и подписать защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко и голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.

«Фенербахче» провел предварительные переговоры с испанской и английской командами, чтобы узнать все детали потенциальных переходов и финансовые запросы этих клубов.

Зинченко в прошлом сезоне провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2026 года.

На счету Лунина – 12 поединков за сезон 2024/25, в которых он пропустил 19 мячей. Четыре раза украинец оставлял свои ворота в неприкосновенности. Контракт 26-летнего голкипера истекает в июне 2030 года.

чемпионат Турции по футболу Фенербахче Жозе Моуриньо Андрей Лунин Реал Мадрид Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: A Spor
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Вологі фантазії 
Ответить
+1
Lulinnha
С Луниным будет труднее. Надо будет задницу от лавки запасных. Она за 7 лет прочно приросла. 
Ответить
0
Andromed
ну для Зінченка, якщо не буде кращих пропозицій, цей варіант може підійти, а у Луніна були можливості піти в більш солідні команди
Ответить
0
