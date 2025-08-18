Испания18 августа 2025, 04:19 |
261
0
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Лидер мадридцев – о Мастантуоно
18 августа 2025, 04:19 |
261
0
Мадридский «Реал» в четверг провел презентацию аргентинского хавбека Франко Мастантуоно, который в день своего 18-летия оформил 6-летний контракт с мадридским клубом.
Талант молодого аргентинца уже оценил лидер «королевского» француз Килиан Мбаппе.
«Он забил с первого удара со штрафного на тренировке, Мастантуоно – феномен», – отметил Мбаппе.
В прошлом сезоне Мастантуоно провел 22 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2025, 07:20 28
Доминик Ливакович заинтересовал киевлян
Футбол | 17 августа 2025, 14:26 13
Геннадий Буткевич пожаловался на плотный график матчей в новом сезоне
Футбол | 18.08.2025, 03:04
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Футбол | 17.08.2025, 21:44
Комментарии 0
Популярные новости
16.08.2025, 07:42 1
16.08.2025, 08:40 30
16.08.2025, 11:00 2
16.08.2025, 07:20 3
16.08.2025, 00:02 1
16.08.2025, 04:00 3
16.08.2025, 04:40 5
17.08.2025, 00:13