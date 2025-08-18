Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»

Лидер мадридцев – о Мастантуоно

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» в четверг провел презентацию аргентинского хавбека Франко Мастантуоно, который в день своего 18-летия оформил 6-летний контракт с мадридским клубом.

Талант молодого аргентинца уже оценил лидер «королевского» француз Килиан Мбаппе.

«Он забил с первого удара со штрафного на тренировке, Мастантуоно – феномен», – отметил Мбаппе.

В прошлом сезоне Мастантуоно провел 22 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Лионель Месси чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Франко Мастантуоно Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
