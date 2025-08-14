Реал презентовал новичка. «Он – один из величайших талантов»
Мастантуано подписал контракт с мадридским клубом
Реал в четверг провел презентацию аргентинского хавбека Франко Мастантуоно, который в день своего 18-летия оформил 6-летний контракт с мадридским клубом.
За игрока сборной Аргентины Ривер Плейт получил 45 миллионов евро. Мастантуоно выбрал себе 30-й номер. Президент Реала Флорентино Перес назвал Франко «одним из величайших талантов современного футбола».
Мастантуоно является самым молодым футболистом в истории национальной сборной Аргентины – дебютировал за первую команду 5 июня.
👕 #WelcomeMastantuono 👕 pic.twitter.com/RQnb23m6Hg— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 14, 2025
