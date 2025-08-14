Реал презентовал новичка. «Он – один из величайших талантов»

Реал в четверг провел презентацию аргентинского хавбека Франко Мастантуоно, который в день своего 18-летия оформил 6-летний контракт с мадридским клубом.

За игрока сборной Аргентины Ривер Плейт получил 45 миллионов евро. Мастантуоно выбрал себе 30-й номер. Президент Реала Флорентино Перес назвал Франко «одним из величайших талантов современного футбола».

Мастантуоно является самым молодым футболистом в истории национальной сборной Аргентины – дебютировал за первую команду 5 июня.