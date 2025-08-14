Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал презентовал новичка. «Он – один из величайших талантов»
Испания
14 августа 2025, 17:20 | Обновлено 14 августа 2025, 17:27
323
0

Реал презентовал новичка. «Он – один из величайших талантов»

Мастантуано подписал контракт с мадридским клубом

14 августа 2025, 17:20 | Обновлено 14 августа 2025, 17:27
323
0
Реал презентовал новичка. «Он – один из величайших талантов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Реал в четверг провел презентацию аргентинского хавбека Франко Мастантуоно, который в день своего 18-летия оформил 6-летний контракт с мадридским клубом.

За игрока сборной Аргентины Ривер Плейт получил 45 миллионов евро. Мастантуоно выбрал себе 30-й номер. Президент Реала Флорентино Перес назвал Франко «одним из величайших талантов современного футбола».

Мастантуоно является самым молодым футболистом в истории национальной сборной Аргентины – дебютировал за первую команду 5 июня.

По теме:
Известный английский клуб интересуется лидером клуба УПЛ. Есть еще варианты
Довбик принял категорическое решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
Реал Мадрид Франко Мастантуоно Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 18:44 38
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса

Киевляне решили оставить тренера в команде

Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Футбол | 14 августа 2025, 14:24 8
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»

Александр рассказал один из случаев в матче АПЛ

Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Футбол | 13.08.2025, 22:19
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Футбол | 14.08.2025, 00:09
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Маркиньос высказался о возможной конкуренции с Забарным в ПСЖ
Футбол | 14.08.2025, 16:39
Маркиньос высказался о возможной конкуренции с Забарным в ПСЖ
Маркиньос высказался о возможной конкуренции с Забарным в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 26
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 5
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
13.08.2025, 05:11
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем