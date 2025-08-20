Лассана Диарра судится с ФИФА. В чем состоит конфликт?

После безуспешных переговоров о мировом соглашении с ФИФА Лассана Диарра требует надлежащей компенсации в бельгийских судах за ущерб, причиненный незаконными трансферными правилами ФИФА. Его иск полностью поддерживают FIFPRO и французский профсоюз игроков UNFP.

После исторического решения Суда Европейского Союза (CJEU) от 4 октября 2024 года Лассана Диарра снова обратился в бельгийские суды, требуя полной компенсации за ущерб в карьере, вызванный незаконными трансферными регуляциями ФИФА.

Суд установил, что некоторые правила ФИФА о трансферах противоречат принципам ЕС о свободном передвижении работников и антимонопольному законодательству. Было подчеркнуто важность свободы передвижения и признано, что трансферная система фактически лишала игроков права разрывать трудовые контракты без уважительной причины, даже если это право формально было прописано в регламентах.

FIFPRO отмечает, что это решение подтверждает: игроки, которые с 2001 года подпадали под действие этих правил, понесли серьезные убытки на протяжении своих карьер.

Независимый экономический анализ подтвердил значительные потери Лассаны Диарра за все время его карьеры вследствие ограничительных трансферных правил ФИФА. На основании этой экспертной оценки футболист требует от ФИФА и Бельгийской федерации футбола полную компенсацию, включая проценты, которые продолжают начисляться до момента выплаты.

Начинается новый этап судебных процессов. Эти слушания, вместе с процессом в Апелляционном суде Монса, являются продолжением дела, которое Лассана Диарра впервые подал еще в 2015 году. Решение обратиться в суд было принято после неудачных попыток мирного урегулирования, когда ФИФА отказалась конструктивно решить законное требование игрока о возмещении карьерных потерь.