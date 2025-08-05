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05 августа 2025, 06:39 | Обновлено 05 августа 2025, 06:49
507
0

ФИФА под ударом. Игроки готовят миллиардный иск из-за правил трансферов

Нидерландский фонд собирается подать коллективный иск против FIFA

05 августа 2025, 06:39 | Обновлено 05 августа 2025, 06:49
507
0
ФИФА под ударом. Игроки готовят миллиардный иск из-за правил трансферов
FIFA

Группа нидерландских футболистов готовит «потенциально миллиардный» коллективный иск против FIFA и других футбольных ассоциаций по всей Европе, требуя компенсации за предполагаемую потерю дохода из-за ограничительных трансферных правил, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Нидерландский Фонд за справедливость (Dutch Foundation for Justice) заявил, что правила Международной федерации футбола (FIFA) повлияли примерно на 100 тысяч игроков в странах-членах ЕС и Великобритании с 2002 года.

В фонде добавили, что, по оценке консалтинговой компании Compass Lexecon, ущерб может достигать миллиардов евро. Член правления фонда Долф Сегаар заявил агентству NOS: «Это иск на миллиард долларов». В иске также будет упомянута Нидерландская футбольная ассоциация (KNVB).

В заявлении говорится: «Это дело подаётся в Нидерландах в соответствии с Законом о регулировании массовых убытков в коллективных исках (WAMCA), который позволяет фонду JfP представлять интересы большой группы профессиональных футболистов».

В фонде отметили, что предварительный анализ Compass Lexecon показал: профессиональные футболисты за свою карьеру в среднем зарабатывали примерно на 8% меньше, чем могли бы, из-за действующих правил FIFA. Председатель фонда Люсия Мелхертс заявила: «Все профессиональные футболисты потеряли значительную часть доходов из-за незаконных правил FIFA. Justice for Players подаёт этот иск, чтобы добиться справедливости для футболистов».

Фонд добавил, что дело было инициировано после решения по делу французского игрока Лассаны Диарра, который был оштрафован FIFA на 10 миллионов евро за то, что покинул «Локомотив» (Москва) через год после подписания четырёхлетнего контракта.

В октябре 2024 года Суд Европейского Союза постановил, что некоторые правила FIFA относительно трансферов противоречат законодательству ЕС и принципу свободного передвижения лиц. Это касалось дела, связанного с Лассана Диарра, бывшим игроком «Челси», «Арсенала» и «Реала».

После решения суда ЕС FIFA в декабре ввела временную нормативную базу по Регламенту о статусе и трансферах игроков. Временные правила касаются расчёта компенсаций в случае нарушения контракта, а также распределения бремени доказывания в отношении суммы компенсации и подстрекательства к нарушению контракта.

Justice for Players сообщила, что юридическим советником будет выступать фирма Dupont-Hissel, основанная Жан-Луи Дюпонтом. Именно Дюпон в своё время вёл знаковое дело бельгийца Жан-Марка Босмана, после которого в 1995 году игроки в рамках ЕС получили право переходить в другие клубы по окончании контракта без выплаты трансферной суммы.

Dupont-Hissel также представлял Диарра в его деле против FIFA. В 2024 году Дюпон заявил, что решение в пользу игрока станет «вехой» в модернизации футбольного управления. Он добавил, что это позволит профсоюзам игроков и ассоциациям клубов регулировать условия трудоустройства в футболе.

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ФИФА судебный иск суд трансферы финансы Лассана Диарра
Николай Степанов Источник: Reuters
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