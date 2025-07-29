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  4. ОФИЦИАЛЬНО. С полтавской Ворсклы снято все три трансферных бана
Украина. Первая лига
29 июля 2025, 20:10 | Обновлено 29 июля 2025, 20:12
1068
1

ОФИЦИАЛЬНО. С полтавской Ворсклы снято все три трансферных бана

Клуб Первой лиги теперь может регистрировать игроков без ограничений

29 июля 2025, 20:10 | Обновлено 29 июля 2025, 20:12
1068
1
ОФИЦИАЛЬНО. С полтавской Ворсклы снято все три трансферных бана
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» окончательно урегулировала все финансовые обязательства, что позволило клубу избавиться от всех трансферных санкций.

Теперь клуб имеет право регистрировать новых игроков без каких-либо ограничений.

Ранее «Ворскла» находилась под действием сразу трех трансферных банов, наложенных ФИФА. Первое ограничение было применено 8 апреля 2025 года, второе – 30 апреля, а третье – 26 мая. Каждое из них означало невозможность заявлять новых футболистов в течение трех трансферных окон.

Причиной санкций стало невыполнение клубом финансовых обязательств перед бывшими игроками. Теперь ситуация урегулирована, и все запреты официально сняты. База ФИФА больше не содержит ограничений в отношении трансферной деятельности «Ворсклы».

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ФИФА трансферы Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава трансферный бан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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BekXan
Тобто керівництво на стільки довбонуте що могло до цього не доводити і не розвалювати клуб.Вкотре доводить що керівники Ворскли неадеквати
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