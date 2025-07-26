С Ворсклы снят трансферный бан, но клуб не может регистрировать игроков

Полтавская «Ворскла» продолжает подготовку к новому сезону под руководством главного тренера Александра Бабича, который заменил на этой должности иностранного специалиста Желько Любеновича.

Накануне стало известно, что ФИФА сняла с клуба трансферный бан от 30 апреля, но на данный момент полтавский клуб не может регистрировать новых футболистов. Причина – задолженности перед бывшими игроками и еще два трансферных бана, которые были наложены 8 апреля и 26 мая этого года.

По информации источника, в клубе настроены позитивно и работают в этом направлении, чтобы появилась возможность усилиться перед стартом в Первой лиге.

«Ворскла» составила список кандидатов, которые могут присоединиться к команде – это 24-летний центральный полузащитник Владислав Семотюк, 19-летний форвард Матвей Буренко и 21-летний центральный полузащитник Даниил Тузенко.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» провела товарищеский матч, в котором с разгромным счетом победила «Горняк-Спорт».