Разгром в спарринге. Ворскла отгрузила шесть мячей клубу Горняк-Спорт
Команда Александра Бабича не оставила шансов сопернику
«Ворскла» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команда провела товарищеский матч с клубом Второй лиги «Горняк-Спорт».
«Ворскла» открыла счет на 17-й минуте. Автором гола стал Антон Байдал. Перед перерывом Матвей Буренко увеличил преимущество полтавского клуба.
В начале второго тайма Байдал сделал счет 3:0. Подопечные Александра Бабича на достигнутом не остановились и отправили в ворота соперника еще три мяча.
Товарищеский матч. 23 июля
«Горняк-Спорт» – «Ворскла» Полтава – 0:6
Голы: Байдал, 17, 47, Буренко, 43, Войцеховський, 51, Чидомере, 62, Качор, 77
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