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  4. Разгром в спарринге. Ворскла отгрузила шесть мячей клубу Горняк-Спорт
Украина. Первая лига
23 июля 2025, 19:16 |
189
0

Разгром в спарринге. Ворскла отгрузила шесть мячей клубу Горняк-Спорт

Команда Александра Бабича не оставила шансов сопернику

23 июля 2025, 19:16 |
189
0
Разгром в спарринге. Ворскла отгрузила шесть мячей клубу Горняк-Спорт
ФК Ворскла

«Ворскла» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команда провела товарищеский матч с клубом Второй лиги «Горняк-Спорт».

«Ворскла» открыла счет на 17-й минуте. Автором гола стал Антон Байдал. Перед перерывом Матвей Буренко увеличил преимущество полтавского клуба.

В начале второго тайма Байдал сделал счет 3:0. Подопечные Александра Бабича на достигнутом не остановились и отправили в ворота соперника еще три мяча.

Товарищеский матч. 23 июля

«Горняк-Спорт» – «Ворскла» Полтава – 0:6

Голы: Байдал, 17, 47, Буренко, 43, Войцеховський, 51, Чидомере, 62, Качор, 77

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Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Горняк-Спорт Антон Байдал Владислав Войцеховский Алекс Чидомере
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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