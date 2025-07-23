Разгром в спарринге. Ворскла отгрузила шесть мячей клубу Горняк-Спорт

«Ворскла» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команда провела товарищеский матч с клубом Второй лиги «Горняк-Спорт».

«Ворскла» открыла счет на 17-й минуте. Автором гола стал Антон Байдал. Перед перерывом Матвей Буренко увеличил преимущество полтавского клуба.

В начале второго тайма Байдал сделал счет 3:0. Подопечные Александра Бабича на достигнутом не остановились и отправили в ворота соперника еще три мяча.

Товарищеский матч. 23 июля

«Горняк-Спорт» – «Ворскла» Полтава – 0:6

Голы: Байдал, 17, 47, Буренко, 43, Войцеховський, 51, Чидомере, 62, Качор, 77