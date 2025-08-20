Хаби Алонсо назвал лучшего тренера, которого когда-либо видел

Наставник «Реала» Хаби Алонсо высоко оценил легендарного шотландского тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Алекс Фергюсон – символ английского футбола, и он заслуживает того, чтобы быть кумиром благодаря проделанной им работе. Я считаю, что его игроки были довольны им, это прекрасно влияло на атмосферу», – сказал Хаби Алонсо.

Ранее известный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду, которую он когда-либо видел.