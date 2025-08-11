Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Испания
11 августа 2025, 06:08 |
377
0

Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола

Шотландец выделил «Барселону» сезона 2010/11

Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Известный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду, которую он когда-либо видел.

«Наибольшее впечатление на меня произвела та «Барселона», с которой мы встречались на «Уэмбли» с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов 2011 года. С ними было невозможно играть», – сказал Алекс Фергюсон.

В финале Лиги чемпионов 2010/11 «МЮ» проиграл в финале «сине-гранатовым» со счетом 1:3.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

Алекс Фергюсон Барселона Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
