Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола

Известный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду, которую он когда-либо видел.

«Наибольшее впечатление на меня произвела та «Барселона», с которой мы встречались на «Уэмбли» с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов 2011 года. С ними было невозможно играть», – сказал Алекс Фергюсон.

В финале Лиги чемпионов 2010/11 «МЮ» проиграл в финале «сине-гранатовым» со счетом 1:3.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.