Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Шотландец выделил «Барселону» сезона 2010/11
Известный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду, которую он когда-либо видел.
«Наибольшее впечатление на меня произвела та «Барселона», с которой мы встречались на «Уэмбли» с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов 2011 года. С ними было невозможно играть», – сказал Алекс Фергюсон.
В финале Лиги чемпионов 2010/11 «МЮ» проиграл в финале «сине-гранатовым» со счетом 1:3.
Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта не выйдет на поединок 1/16 финала против Иги
Центрбек Шахтера раскритиковал работу судей в поединке против Карпат (3:3)