Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга перейдет в каменец-подольский «Эпицентр», сообщает «Динамомания».

По информации источника, соглашение по 25-летнему футболисту будет заключено на правах сезонной аренды.

В прошлом сезоне Супряга играл на правах аренды за луганскую «Зарю». В 15 матчах он не совершил ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский не рассчитывает на Владислава Супрягу.

Динамо Киев трансферы Владислав Супряга трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: Динамомания
Катерина Монзуль
Шановна модерація, як найшвидше відреагуйте, та справедливо покарайте АКульку педик харьков і Avtoigor 
Катерина Монзуль
Люба модерація, ви взагалі бачите ,що пишуть корустувачі під ніком АКульку педик харьков і Avtoigor це бан і ніяк інакше. Просто ганьба, і таких невихованих вболівальників у мого Динамо безліч. Сором.
🔱Avtoigor🔱
Нашествие пИдаров ДонЭцкіх
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
AK.228🏳️‍🌈 в срАКульку💋педик харьков
Он класна даёт на рот еюкт во всндыры
Maks23
Может карьеры перезапуск произойдёт..
karimj
Вся проблема в тому, що він не врівноважений психнологічно. Це висновок лікарів під час виступу в Італії.
Spaceman
Думаю, наступним тренером Епіцентру буде Шовковський..Нажаль для Динамо -  це буде не раніше зими..
Spaceman
Чекаємо задрота Зінченка
Alexander Киев
😂😂😂😂 
