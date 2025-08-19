Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга перейдет в каменец-подольский «Эпицентр», сообщает «Динамомания».

По информации источника, соглашение по 25-летнему футболисту будет заключено на правах сезонной аренды.

В прошлом сезоне Супряга играл на правах аренды за луганскую «Зарю». В 15 матчах он не совершил ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский не рассчитывает на Владислава Супрягу.