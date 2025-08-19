Украина. Премьер лига19 августа 2025, 21:31 |
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»
Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга перейдет в каменец-подольский «Эпицентр», сообщает «Динамомания».
По информации источника, соглашение по 25-летнему футболисту будет заключено на правах сезонной аренды.
В прошлом сезоне Супряга играл на правах аренды за луганскую «Зарю». В 15 матчах он не совершил ни одного результативного действия.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский не рассчитывает на Владислава Супрягу.
