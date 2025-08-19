Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Италия
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»

Энрико Камелио разочаровался в украинском форварде Ромы

Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Энрико Камелио раскритиковал украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика за его работу во время подготовки к новому сезону.

«Я видел Довбика на тренировке «Ромы». Это полная катастрофа. Видеть его вживую в таком состоянии – это немного грустно. Я сфотографировался с ним, но не сердитесь на меня за это.

Артем, ты разорвал монструозный контракт с «Ромой». Я – с Гасперини в этом вопросе, игрок официально выставлен на трансферный рынок. Прощай, дорогой Артем. Это катастрофа», – сказал Камелио в ролике, который был опубликован tvplay.it в Instagram.

Ранее Камелио заявил, что готов помочь с трансфером Довбика в «Наполи».

Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу тренировка
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
fifa2020
Він і в збірній катастрофа! Не треба було з Іспанії йти в Італію, де більш захисний футбол!
Ответить
+2
TarasTaras94
Як же тоді 20 результативних дій за Рому зробив у першому сезоні? Доречі більше ніж будь-хто інший. Дуже дивно виглядає коли журналісти ригають подібні "інсайди". Бо це оціночне судження, ще зроблене по тренуванню, яке ніхто не може перевірити. Артем тікай, бо там йобнуті. А краще б взагалі туди не переходив, як тобі радили більшість в Україні
Ответить
+2
mastorent
а я видел это тело в сборной. это полный пдц, ноль голов за 2 года от претендента на золотой мяч *закадровый смех в зале*
Ответить
-3
MaximusOne
Come to Shakhtar)
Ответить
-6
Arera
Довбик не позорь Украину. Уезжай из Европы. Твой уровень это динама!
Ответить
-7
kadaad .
Довбика ждетТурция, а потом родной чемпионат Украины.
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
