Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Энрико Камелио разочаровался в украинском форварде Ромы
Итальянский журналист Энрико Камелио раскритиковал украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика за его работу во время подготовки к новому сезону.
«Я видел Довбика на тренировке «Ромы». Это полная катастрофа. Видеть его вживую в таком состоянии – это немного грустно. Я сфотографировался с ним, но не сердитесь на меня за это.
Артем, ты разорвал монструозный контракт с «Ромой». Я – с Гасперини в этом вопросе, игрок официально выставлен на трансферный рынок. Прощай, дорогой Артем. Это катастрофа», – сказал Камелио в ролике, который был опубликован tvplay.it в Instagram.
Ранее Камелио заявил, что готов помочь с трансфером Довбика в «Наполи».
