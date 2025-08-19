ВИДЕО. Шахтер поехал на игру с Серветтом в Лиге конференций

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, где будут играть Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).

Матч пройдет на стадионе им. Х. Реймана в Кракове. Начало встречи – 21:00 по Киеву.

«Горняки» начинали свой путь в еврокубках из Лиги Европы. В первом квалификационном раунде команда победила финский «Ильвес (6:0, 0:0), затем одолела «Бешикташ» (2:0, 4:2), а затем последовало поражение от «Панатинаикоса» (0:0, 0:0, по пенальти – 3:4).

«Серветт» начинал с квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала команда уступила чешской "Виктории" (1:0, 1:3), а затем в Лиге Европы команда проиграла от нидерландского "Утрехта" (3:1, 2:1).