Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер поехал на игру с Серветтом в Лиге конференций
Лига конференций
19 августа 2025, 16:13 |
116
0

ВИДЕО. Шахтер поехал на игру с Серветтом в Лиге конференций

21 августа в 21:00 по киевскому времени команды начнут игру

19 августа 2025, 16:13 |
116
0
ВИДЕО. Шахтер поехал на игру с Серветтом в Лиге конференций
ФК Шахтер

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, где будут играть Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).

Матч пройдет на стадионе им. Х. Реймана в Кракове. Начало встречи – 21:00 по Киеву.

«Горняки» начинали свой путь в еврокубках из Лиги Европы. В первом квалификационном раунде команда победила финский «Ильвес (6:0, 0:0), затем одолела «Бешикташ» (2:0, 4:2), а затем последовало поражение от «Панатинаикоса» (0:0, 0:0, по пенальти – 3:4).

«Серветт» начинал с квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала команда уступила чешской "Виктории" (1:0, 1:3), а затем в Лиге Европы команда проиграла от нидерландского "Утрехта" (3:1, 2:1).

По теме:
Известно, сколько Шахтер требует за Кевина. Клуб уже нашел ему замену
Шахтер отправился в Краков накануне важного матча в Лиге конференций
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Серветт Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Серветт видео
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Футбол | 18 августа 2025, 19:58 25
Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо

Тарас Михавко готовится дебютировать за главную команду страны

Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18 августа 2025, 22:04 2
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»

«Барселона» проведет матч Ла Лиги в Майами

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Футбол | 19.08.2025, 14:47
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Футбол | 19.08.2025, 11:19
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем