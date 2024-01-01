Вест Хэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 января в 21:30 поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги
Во вторник, 2 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Вест Хэм» и «Брайтон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Олимпийский».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «молоты» занимают шестую строчку с 33 очками, а «Брайтон», возглавляемый бывшим тренером «Шахтера» Де Дзерби, идет восьмым с 30 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Вест Хэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
3 января «сливочные» сыграют против «Мальорки»