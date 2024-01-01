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Чемпионат Англии
Вест Хэм
02.01.2024 21:30 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 января 2024, 18:55 |
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0

Вест Хэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 января в 21:30 поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги

01 января 2024, 18:55 |
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0
Вест Хэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Во вторник, 2 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Вест Хэм» и «Брайтон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Олимпийский».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «молоты» занимают шестую строчку с 33 очками, а «Брайтон», возглавляемый бывшим тренером «Шахтера» Де Дзерби, идет восьмым с 30 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Вест Хэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вест Хэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире

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Роберто Де Дзерби Вест Хэм Брайтон смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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