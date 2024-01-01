Во вторник, 2 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Вест Хэм» и «Брайтон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Олимпийский».

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Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «молоты» занимают шестую строчку с 33 очками, а «Брайтон», возглавляемый бывшим тренером «Шахтера» Де Дзерби, идет восьмым с 30 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Вест Хэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вест Хэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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