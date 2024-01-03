Англия03 января 2024, 03:39 |
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Вест Хэм – Брайтон – 0:0. Де Дзерби vs молотобойцы. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
03 января 2024, 03:39 |
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2 января состоялся матч 20-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 0:0.
АПЛ. 2 января. 20-й тур
Вест Хэм – Брайтон – 0:0
Видеообзор матча:
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