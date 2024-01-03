Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Брайтон – 0:0. Де Дзерби vs молотобойцы. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Вест Хэм
02.01.2024 21:30 – FT 0 : 0
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2024, 03:39 |
18
0

Вест Хэм – Брайтон – 0:0. Де Дзерби vs молотобойцы. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

03 января 2024, 03:39 |
18
0
Вест Хэм – Брайтон – 0:0. Де Дзерби vs молотобойцы. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

2 января состоялся матч 20-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 0:0.

АПЛ. 2 января. 20-й тур

Вест Хэм – Брайтон – 0:0

Видеообзор матча:

По теме:
Милан – Кальяри – 4:1. Связка Йович + Эрнандес. Видео голов и обзор матча
Валенсия – Вильярреал – 3:1. Быстрый гол Яремчука. Видео голов и обзор
Первый гол Яремчука в Ла Лиге. Валенсия уверенно обыграла Вильярреал
Вест Хэм Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02 января 2024, 09:49 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Крупный турнир пройдет в Швеции

Яремчук – 7-й украинец, который забил в Ла Лиге. У кого больше всех голов?
Футбол | 03 января 2024, 02:46 0
Яремчук – 7-й украинец, который забил в Ла Лиге. У кого больше всех голов?
Яремчук – 7-й украинец, который забил в Ла Лиге. У кого больше всех голов?

Роман отличился за «Валенсию» в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Вильрреала»

Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Баскетбол | 02.01.2024, 10:01
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Футбол | 02.01.2024, 16:46
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник
Футбол | 02.01.2024, 20:31
Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник
Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
02.01.2024, 15:49 1
Хоккей
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
02.01.2024, 09:47 3
Футбол
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 10
Футбол
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
01.01.2024, 01:27 3
Теннис
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
02.01.2024, 08:05 12
Теннис
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
01.01.2024, 18:27 16
Футбол
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем