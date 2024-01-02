2 января на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Вест Хэм» встретится с «Брайтоном». Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда пережила непростой прошлый сезон - не раз Мойеса от отставки спасали прошлые сезоны. В итоге, правда, все закончилось триумфом, еще и международного уровня: англичане выиграли Лигу конференций, причем за весь турнир, начиная с летней квалификации, только раз не выиграли у своего соперника. Но были опасения: как пройдет следующий год, с учетом ухода лидера и капитана, Райса? Впрочем, 100 миллионов, вырученные за Деклана, позволили провести неплохую трансферную кампанию. И молотобойцы идут вполне успешно. В Лиге Европы они спокойно выиграли свою группу, где в соперниках был, в том числе, и немецкий Фрайбург. Да и в АПЛ Боуэн и компания выигрывают больше матчей, чем проигрывают, в том числе, в декабре, Тоттенхэма и МЮ. Это позволяет держаться в топ-6, выше многих грандов. И подтвердили свой класс уверенной, 2-0, победой над лидером, на тот момент, сезона - Арсеналом.

Брайтон

Клуб получает новый опыт - впервые он выступает в Лиге Европы. Там англичане дебютировали, на своем поле проиграв АЕКу, но в итоге они закончили групповой этап победой в своем квартете. Но это сказалось на том, что Альбион не может показать себя на внутренней арене так же хорошо, как в прошлом сезоне. Стартовала там команда оптимистично, с 5 побед в 6 первых турах. Но потом удалось выиграть только пару матчей. А грандам, даже Челси, уступали (причем им проиграли и в Кубке Лиги). Тем неожиданнее успех с Тоттенхэмом. Тому забили по паре голов и в 1-м, и во 2-м тайме, и только в концовке немного расслабились, в итоге выиграв 4-2.

Статистика личных встреч

У Брайтона было 3 победы кряду. Но в конце лета чайки дома уступили молотобойцам 1-3.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом данного противостояния хозяев поля. Но и гости хороши - ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,93).