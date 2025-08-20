Стало известно, почему не играет последний летний новичок Зари

15 августа боснийский полузащитник Неманья Анджушич подписал однолетний контракт с «Зарей».

Однако балканского хавбека не было даже среди запасных луганской команды в матче 3-го тура УПЛ с «Кривбассом», который состоялся 17 августа.

Как стало известно Sport.ua, последний летний новичок «Зари» еще не успел пройти медобследование и поэтому не был включен в заявку на участие в УПЛ.

Если 20 августа выяснится, что у Анджушича нет проблем со здоровьем, то уже ничто не помешает ему продолжить карьеру в «Заре».

Тем временем, опустел лазарет луганской команды. 19 августа «Заря» начала подготовку к матчу 1/32 финала Кубка Украины с «Черноморцем». В общей группе уже тренировались Роман Вантух и Деян Попара, которые восстановились после травм, полученных еще на июльском сборе в Словении.

Луганская «Заря» занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 4 очка.