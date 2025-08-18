Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ

С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу был сыгран один матча, три игры прошли в субботу, три – в воскресенье, и одна встреча состоялась в понедельник.

Киевское Динамо после разгрома Эпицентра (4:1) и остается лидером УПЛ (9 очков).

Донецкий Шахтер после победы над Вересом (2:0) и занимает второе место (7 баллов).

По 7 пунктов также имеют черкасский ЛНЗ, Колос из Ковалевки и киевская Оболонь.

18 августа в последнем матче 3-го тура Кривбасс переиграл Зарю (3:2) и набрал 6 очков.

На дне турнирной таблицы находятся Верес, Эпицентр и Александрия, которые идут без набранных пунктов.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

3-й тур. 15–18 августа

15.08. 18:00. Рух Львов – Оболонь Киев – 1:2

– 1:2 16.08. 13:00. Александрия – Металлист 1925 – 1:4

– 1:4 16.08. 15:30. Колос – Карпаты Львов – 1:1

16.08. 18:00. Эпицентр – Динамо Киев – 1:4

– 1:4 17.08. 13:00. Кудровка – Полтава – 3:1

– Полтава – 3:1 17.08. 15:30. Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:2

– 0:2 17.08. 18:00. Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы – 0:2

– 0:2 18.08. 18:00. Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:3

🏆 Турнирная таблица УПЛ