Премьер-лига
Заря
18.08.2025 18:00 – FT 2 : 3
Кривбасс
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 20:19 | Обновлено 18 августа 2025, 20:36
454
3

Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю

Команда ван Леувена играла в рискованный футбол, но результат того стоил

18 августа 2025, 20:19 | Обновлено 18 августа 2025, 20:36
454
3
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
ФК Заря

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Кривбасс» - 2:3

Голы: Будковский, 41, 70 – Задерака, 9, 54, Парако, 16

Предупреждение: Будковский, 86 – Араухо, 8, Вилвальд, 49, Парако, 72, Шевченко, 86

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута – Мичин, Дришлюк, Саленко (Руан, 63) – Слесарь (Горбач, 81), Будковский, Вакула (Маткевич, 63).

«Кривбасс»: Кемкин – Боржес, Вилвальд, Конате, Юрчец – Задерака, Араухо (Шевченко, 46), Твердохлеб – Мендоза, Парако (Каменский, 77), Микитишин (Лин, 77).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Наши оценки:

«Заря» (замены): Маткевич – 6,0, Руан – 6,5, Горбач – б/о.

«Кривбасс» (замены): Шевченко – 6,0, Каменский – б/о, Лин – б/о.

Удары (в створ): 16 (10) – 12 (6)
Угловые: 9 – 4
Оффсайды: 4 – 1.

ЗАРЯ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
