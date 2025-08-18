Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Команда ван Леувена играла в рискованный футбол, но результат того стоил
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Заря» – «Кривбасс» - 2:3
Голы: Будковский, 41, 70 – Задерака, 9, 54, Парако, 16
Предупреждение: Будковский, 86 – Араухо, 8, Вилвальд, 49, Парако, 72, Шевченко, 86
«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута – Мичин, Дришлюк, Саленко (Руан, 63) – Слесарь (Горбач, 81), Будковский, Вакула (Маткевич, 63).
«Кривбасс»: Кемкин – Боржес, Вилвальд, Конате, Юрчец – Задерака, Араухо (Шевченко, 46), Твердохлеб – Мендоза, Парако (Каменский, 77), Микитишин (Лин, 77).
Арбитр: Клим Заброда (Киев).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Наши оценки:
«Заря» (замены): Маткевич – 6,0, Руан – 6,5, Горбач – б/о.
«Кривбасс» (замены): Шевченко – 6,0, Каменский – б/о, Лин – б/о.
Удары (в створ): 16 (10) – 12 (6)
Угловые: 9 – 4
Оффсайды: 4 – 1.
ЗАРЯ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 19°C
