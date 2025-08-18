Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги
В понедельник, 18-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.
Одну из своих бывших команд во главе «Кривбасса» Патрик ван Леувен уже обыграл – на очереди следующая. «Заря» успела набрать четыре очка в стартовых двух турах против ЛНЗ (0:0) и «Кудровки» (2:1), так что возвращение Виктора Скрипника можно считать достаточно успешным. Новый тренер криворожцев тем временем проиграл стартовый матч сезона «Колосу» (1:2), но затем одолел «Металлист 1925» (2:0), так что постепенно «Кривбас» тоже набирает обороты.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Петер Федерико привлекает внимание киевского клуба
Промоутер ждет, когда украинский чемпион объявит о завершении карьеры