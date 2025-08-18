Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Заря
18.08.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 02:14
15
0

Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

18 августа 2025, 02:14 |
15
0
Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В понедельник, 18-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Одну из своих бывших команд во главе «Кривбасса» Патрик ван Леувен уже обыграл – на очереди следующая. «Заря» успела набрать четыре очка в стартовых двух турах против ЛНЗ (0:0) и «Кудровки» (2:1), так что возвращение Виктора Скрипника можно считать достаточно успешным. Новый тренер криворожцев тем временем проиграл стартовый матч сезона «Колосу» (1:2), но затем одолел «Металлист 1925» (2:0), так что постепенно «Кривбас» тоже набирает обороты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
18 августа 2025 -
18:00
Кривбасс
По теме:
Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 3-го тура чемпионата Украины Заря – Кривбасс
Виталий ПОНОМАРЕВ: «ЛНЗ – действительно конкурентоспособный коллектив»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
