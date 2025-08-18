В понедельник, 18-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Одну из своих бывших команд во главе «Кривбасса» Патрик ван Леувен уже обыграл – на очереди следующая. «Заря» успела набрать четыре очка в стартовых двух турах против ЛНЗ (0:0) и «Кудровки» (2:1), так что возвращение Виктора Скрипника можно считать достаточно успешным. Новый тренер криворожцев тем временем проиграл стартовый матч сезона «Колосу» (1:2), но затем одолел «Металлист 1925» (2:0), так что постепенно «Кривбас» тоже набирает обороты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.