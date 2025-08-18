В понедельник, 18 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Заря

«Заря» перед началом сезона поменяла тренерский штаб, пригласив туда вместо Младена Бартуловича, еще только набивающего шишки в ремесле, опытного Виктора Скрипника. Что интересно, в этот раз с собой он не привел Владлена Юрченко, без которого не обходился ни в одной украинской команде, но трансферное окно еще не закрылось.

В заявке команды на сезон на сайте УПЛ до сих пор есть полузащитник Владимир Белоцерковец, трагически погибший. Пока непонятно, чье это упущение – команды или организатора соревнований.

В первых двух турах луганский коллектив набрал четыре очка. Сначала сыграли вничью с ЛНЗ, а затем победили дерзкого, как оказалось, дебютанта из Кудровки, который проиграл пока только «Заре», а в двух других матчах одержал победу.

«Кудровке» забивали новичок Саленко, для которого это был первый гол в УПЛ, и уже ветеран Джордан, в отношении которого шли слухи о демарше, однако центрбек вышел в основном составе, привез себе гол, не справившись с забросом, однако быстро исправился.

До сих пор травмированы Роман Вантух и Деян Попара, возвращение которых ожидается в сентябре.

Кривбасс

Как упоминалось выше, «Кривбасс» тоже сменил тренера. Несомненно, знакового для нашего футбола Юрия Вернидуба, не захотевшего строить новую команду с нуля, заменили на тоже опытного Патрика ван Леувена, который, ксати, как раз успешно заменил Виктора Скрипника после его первого периода в «Заре».

Нидерландец, собственно, и занимается построением новой команды. Множество легионеров появилось в команде, интересно, что многие из них являются венесуэльцами. Именно представители этой страны оформили оба гола в матче второго тура против «Металлиста 1915» – Мендоза забил сам и ассистировал Парако.

А в первом туре было поражение, тогда криворожцы уступили 1:2 «Колосу».

До сих пор недоступным для тренерского штаба из-за травмы является левый защитник Иван Дибанго, из-за непродажи которого на пике формы клубный менеджмент должен кусать локти. Хотя, конечно, есть шансы, что камерунец вернется на прежний уровень.

Появились новости, что самым результативным игроком команды прошлого сезона, которым стал Егор Твердохлеб, интересуются представители английского Чемпионшипа «Лестер» и «Норвич». Честно говоря, не слишком верится в этот переход, однако посмотрим до конца августа, что получится в результате.

Не сыграет дисквалифицированный из-за удаления Рафаэль Бандейра.

История встреч

Всего сыграно 30 матчей. Ощутимое преимущество на стороне «Кривбасса»: +8=4-18, разница мячей мячи 23:47.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Пердута, Джордан, Башич, Янич, Жуниньо – Слесар, Мичин, Саленко Вакула – Будковский

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Конате, Вилливальд, Бекавац – Шевченко, Задерака – Микитишин, Твердохлеб, Мендоза – Парако

Прогноз на противостояние

В противостоянии явно еще строящихся команд явного фаворита не просматривается, поэтому поставим на результативную ничью.