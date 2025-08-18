Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Заря
18.08.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 07:35 | Обновлено 18 августа 2025, 08:00
103
0

Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Оба тренера еще только строят свои команды

18 августа 2025, 07:35 | Обновлено 18 августа 2025, 08:00
103
0
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 18 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Заря

«Заря» перед началом сезона поменяла тренерский штаб, пригласив туда вместо Младена Бартуловича, еще только набивающего шишки в ремесле, опытного Виктора Скрипника. Что интересно, в этот раз с собой он не привел Владлена Юрченко, без которого не обходился ни в одной украинской команде, но трансферное окно еще не закрылось.

В заявке команды на сезон на сайте УПЛ до сих пор есть полузащитник Владимир Белоцерковец, трагически погибший. Пока непонятно, чье это упущение – команды или организатора соревнований.

В первых двух турах луганский коллектив набрал четыре очка. Сначала сыграли вничью с ЛНЗ, а затем победили дерзкого, как оказалось, дебютанта из Кудровки, который проиграл пока только «Заре», а в двух других матчах одержал победу.

«Кудровке» забивали новичок Саленко, для которого это был первый гол в УПЛ, и уже ветеран Джордан, в отношении которого шли слухи о демарше, однако центрбек вышел в основном составе, привез себе гол, не справившись с забросом, однако быстро исправился.

До сих пор травмированы Роман Вантух и Деян Попара, возвращение которых ожидается в сентябре.

Кривбасс

Как упоминалось выше, «Кривбасс» тоже сменил тренера. Несомненно, знакового для нашего футбола Юрия Вернидуба, не захотевшего строить новую команду с нуля, заменили на тоже опытного Патрика ван Леувена, который, ксати, как раз успешно заменил Виктора Скрипника после его первого периода в «Заре».

Нидерландец, собственно, и занимается построением новой команды. Множество легионеров появилось в команде, интересно, что многие из них являются венесуэльцами. Именно представители этой страны оформили оба гола в матче второго тура против «Металлиста 1915» – Мендоза забил сам и ассистировал Парако.

А в первом туре было поражение, тогда криворожцы уступили 1:2 «Колосу».

До сих пор недоступным для тренерского штаба из-за травмы является левый защитник Иван Дибанго, из-за непродажи которого на пике формы клубный менеджмент должен кусать локти. Хотя, конечно, есть шансы, что камерунец вернется на прежний уровень.

Появились новости, что самым результативным игроком команды прошлого сезона, которым стал Егор Твердохлеб, интересуются представители английского Чемпионшипа «Лестер» и «Норвич». Честно говоря, не слишком верится в этот переход, однако посмотрим до конца августа, что получится в результате.

Не сыграет дисквалифицированный из-за удаления Рафаэль Бандейра.

История встреч

Всего сыграно 30 матчей. Ощутимое преимущество на стороне «Кривбасса»: +8=4-18, разница мячей мячи 23:47.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Пердута, Джордан, Башич, Янич, Жуниньо – Слесар, Мичин, Саленко Вакула – Будковский

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Конате, Вилливальд, Бекавац – Шевченко, Задерака – Микитишин, Твердохлеб, Мендоза – Парако

Прогноз на противостояние

В противостоянии явно еще строящихся команд явного фаворита не просматривается, поэтому поставим на результативную ничью.

Прогноз Sport.ua
Заря
18 августа 2025 -
18:00
Кривбасс
Обе забьют 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Касымпаша – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Заря - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ
Футбол | 18 августа 2025, 08:02 0
«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ
«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ

Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе и помог команде одержать победу

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 22
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Единственный в матче гол для гостей забил Витинья

«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Футбол | 17.08.2025, 10:04
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Холанд назвал условие, при котором очень скоро покинет Манчестер Сити
Футбол | 18.08.2025, 00:56
Холанд назвал условие, при котором очень скоро покинет Манчестер Сити
Холанд назвал условие, при котором очень скоро покинет Манчестер Сити
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17.08.2025, 09:20
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 10
Футбол
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 10
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
16.08.2025, 17:59
Футбол
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем