  4. Заря – Кривбасс – 2:3. Настоящий бой. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Заря
18.08.2025 18:00 – FT 2 : 3
Кривбасс
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 21:25 |
Заря – Кривбасс – 2:3. Настоящий бой. Видео голов и обзор матча

Команды завершают программу третьего тура УПЛ

Заря – Кривбасс – 2:3. Настоящий бой. Видео голов и обзор матча
Стадіон Динамо

18 августа в матче третьего тура УПЛ встретились «Заря» Луганск и «Кривбасс» Кривой Рог.

Гости смогли забить скорый гол на 9-й минуте. Отличился Максим Задерака. Через шесть минут «Кривбасс» удвоил преимущество. Убил – Карлос Парако.

На 41-й минуте Филипп Будковский один гол отыграл.

Во втором тайме команды забили еще по одному мячу. За «Кривбасс» отличился Задерака, а за «Зарю» – Будковский.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:3

Голы: Будковский, 41, 69, – Задерака, 9, 56, Парако, 16

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Парако (Кривбасс).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
Виктор СКРИПНИК: «Проиграли игру в первые 15 минут»
Лидер львовских Карпат вызван в национальную сборную
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
Теннис | 18 августа 2025, 18:14 11
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом

Элина опубликовала сообщение в Instagram-сториз

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 21
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Калюжный назвал неожиданную причину, по которой покинул Александрию
Футбол | 18.08.2025, 21:46
Калюжный назвал неожиданную причину, по которой покинул Александрию
Калюжный назвал неожиданную причину, по которой покинул Александрию
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
