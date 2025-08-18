Заря – Кривбасс – 2:3. Настоящий бой. Видео голов и обзор матча

18 августа в матче третьего тура УПЛ встретились «Заря» Луганск и «Кривбасс» Кривой Рог.

Гости смогли забить скорый гол на 9-й минуте. Отличился Максим Задерака. Через шесть минут «Кривбасс» удвоил преимущество. Убил – Карлос Парако.

На 41-й минуте Филипп Будковский один гол отыграл.

Во втором тайме команды забили еще по одному мячу. За «Кривбасс» отличился Задерака, а за «Зарю» – Будковский.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:3

Голы: Будковский, 41, 69, – Задерака, 9, 56, Парако, 16

Видео голов и обзор матча