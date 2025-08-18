Заря – Кривбасс – 2:3. Настоящий бой. Видео голов и обзор матча
Команды завершают программу третьего тура УПЛ
18 августа в матче третьего тура УПЛ встретились «Заря» Луганск и «Кривбасс» Кривой Рог.
Гости смогли забить скорый гол на 9-й минуте. Отличился Максим Задерака. Через шесть минут «Кривбасс» удвоил преимущество. Убил – Карлос Парако.
На 41-й минуте Филипп Будковский один гол отыграл.
Во втором тайме команды забили еще по одному мячу. За «Кривбасс» отличился Задерака, а за «Зарю» – Будковский.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:3
Голы: Будковский, 41, 69, – Задерака, 9, 56, Парако, 16
Видео голов и обзор матча
События матча
