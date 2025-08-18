Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
18 августа 2025, 23:59
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение

Украинец присоединился к «ПСЖ»

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации французских СМИ, во время летних трансферных переговоров «ПСЖ» предупредил Забарного, что Матвей Сафонов не покинет клуб, но это не повлияло на решение Ильи присоединиться к победителю Лиги чемпионов.

Известный французский журналист Фабрис Хокинс отметил, что пребывание Сафонова в клубе не создаст для Забарного никаких проблем, украинский футболист настроен на завоевание трофеев.

Илья и в дальнейшем продолжает полностью игнорировать Сафонова – его коммуникация с россиянином в клубе сведена к нулю. Забарный подтвердил свое отношение – Сафонов единственный игрок «ПСЖ», на которого украинец не подписался в социальных сетях.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов
Дмитрий Олейник
