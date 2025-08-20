Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Ламин не хочет, чтобы клуб продал Эктора Форта
Суперзвезда «Барселоны» Ламин Ямаль запретил «Барселоне» продавать футболиста.
По информации испанских СМИ, Ямаль запретил клубу продавать своего воспитанника Эктора Форта, с которым у лидера сборной Испании уже долгое время дружеские отношения.
У Ямаля есть право участвовать в кадровых решениях клуба, такую привилегию получил Ламин после продления своего контракта.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
