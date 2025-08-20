Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 августа 2025, 01:16
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне

Ламин не хочет, чтобы клуб продал Эктора Форта

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Суперзвезда «Барселоны» Ламин Ямаль запретил «Барселоне» продавать футболиста.

По информации испанских СМИ, Ямаль запретил клубу продавать своего воспитанника Эктора Форта, с которым у лидера сборной Испании уже долгое время дружеские отношения.

У Ямаля есть право участвовать в кадровых решениях клуба, такую привилегию получил Ламин после продления своего контракта.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

