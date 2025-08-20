Лунин отреагировал на интерес Фенербахче и принял решение
Вратарь не рассматривает переход в турецкий клуб
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.
По информации турецких СМИ, «Фенербахче» заинтересовался условиями трансфера украинского вратаря мадридского «Реала». Однако «бланкос» не горят желанием прощаться с украинцем.
Сам Лунин не рассматривает трансфер в турецкий клуб – его цель остаться в Мадриде.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
Fenerbahçe'nin Lunin iddialarına rağmen Lunin, Real Madrid’den ayrılmak istemiyor, Real Madrid'de Lunin'i bırakmak istemiyor.— Fener Global (@FenerGlobalOrg) August 18, 2025
(Diario Gol) pic.twitter.com/OXlmySPjZy
