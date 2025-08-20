Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КАРВАХАЛЬ: «Возвращение на Бернабеу – особенное событие для меня»
Испания
20 августа 2025, 03:47 | Обновлено 20 августа 2025, 03:53
Защитник Реала спустя 318 дней вернулся в игре после серьезной травмы

КАРВАХАЛЬ: «Возвращение на Бернабеу – особенное событие для меня»
ФК Реал Мадрид. Дани Карвахаль

Защитник «Реала» Дани Карвахаль вернулся на «Бернабеу» через 318 дней после серьезной травмы. Капитан, который вышел на поле на 68-й минуте вместо Трента, прокомментировал победу над «Осасуной» (1:0) в стартовом туре Ла Лиги:

«Хороший старт является решающим. Мы знали, что у нас было мало подготовки, команда становилась сильнее с каждым шагом. Нам немного не хватало глубины, и нам было трудно поддерживать высокий темп на протяжении всего матча, но мы не слишком страдали.

В целом это была целостная игра. У нас не было много времени с тренером, главное было взять три очка и начать правильно понимать концепты.

О своем возвращении на «Бернабеу» после травмы? Сегодня был очень особенный день для меня, с момента, когда я вышел разминаться, я почувствовал тепло людей. Я хочу поблагодарить их за то, что они всегда были здесь, на протяжении этих долгих 318 дней. Теперь я здесь и надеюсь дарить им хорошую игру и трофеи.

Какие чувства? Очень хорошо, как сказал тренер. Я интенсивно тренируюсь и вхожу в ритм соревнований, который придет с тренировками и минутами. Я счастлив, что сегодня могу играть дома, где чувствую столько любви. Теперь мы должны думать о «Овьедо».

Первый сезон как капитан? Это награда за многие годы работы. Иметь шанс быть капитаном этого корабля – для меня очень важно. Я надеюсь делать это с максимальной гордостью, но также с большим уважением ко всем моим партнерам и стараясь строить команду-победителя».

Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Осасуна Дани Карвахаль возвращение
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
