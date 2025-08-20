Кубок английской лиги. Сыгран перенесенный матч. Все пары 1/32 финала
В последней встрече первого раунда Транмер по пенальти проиграл Бертону
19 августа состоялся последний матч первого раунда Кубка английской лиги.
В последней встрече первого раунда Транмер (D4) по пенальти уступил Бертону из 3-го дивизиона (1:1, пен. 4:5).
Стали известны все пары 1/32 финала. Матчи пройдут 26–27 августа 2025 года.
Кубок английской лиги. Пары 1/32 финала
Северный регион
26 августа 2025
- Аккрингтон Стэнли (D4) – Донкастер Роверс (D3)
- Барнсли (D3) – Ротерхем Юнайтед (D3)
- Бирмингем Сити (D2) – Порт Вейл (D3)
- Бернли (D1) – Дерби Каунти (D2)
- Престон Норт Энд (D2) – Рексем (D2)
- Сток Сити (D2) – Бредфорд Сити (D3)
- Сандерленд (D1) – Хаддерсфилд Таун (D3)
- Бертон Альбион (D3) – Линкольн Сити (D3)
- Виган Атлетик (D3) – Стокпорт Каунти (D3)
- Шеффилд Уэнсдей (D2) – Лидс Юнайтед (D1)
27 августа 2025
- Эвертон (D1) – Менсфилд Таун (D3)
- Гримсби Таун (D4) – Манчестер Юнайтед (D1)
Южный регион
26 августа 2025
- Кембридж Юнайтед (D4) – Чарлтон Атлетик (D2)
- Вулверхэмптон (D1) – Вест Хэм (D1)
- Борнмут (D1) – Брентфорд (D1)
- Бромли (D4) – Уайкомб Уондерерс (D3)
- Кардифф Сити (D3) – Челтнем Таун (D4)
- Миллуолл (D2) – Ковентри Сити (D2)
- Норвич Сити (D2) – Саутгемптон (D2)
- Рединг (D3) – Виндзор (D3)
- Суонси Сити (D2) – Плимут Аргайл (D3)
27 августа 2025
- Фулхэм (D1) – Бристоль Сити (D2)
- Оксфорд Юнайтед (D2) – Брайтон (D1)
Инфографика
Видеообзор матча: Транмер Роверс (D4) – Бертон Альбион (D3) – 1:1, пен. 4:5
That winning moment for @burtonalbionfc! #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/TSqnQpQTGb https://t.co/fLGZaLJA6a— Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 19, 2025
События матча
