  4. Кубок английской лиги. Сыгран перенесенный матч. Все пары 1/32 финала
Кубок Английской лиги
Транмер Роверс
19.08.2025 21:45 – FT 1 : 1
Бертон Альбион
Англия
20 августа 2025, 02:45 | Обновлено 20 августа 2025, 03:01
11
0

Кубок английской лиги. Сыгран перенесенный матч. Все пары 1/32 финала

В последней встрече первого раунда Транмер по пенальти проиграл Бертону

Кубок английской лиги. Сыгран перенесенный матч. Все пары 1/32 финала
Carabao Cup

19 августа состоялся последний матч первого раунда Кубка английской лиги.

В последней встрече первого раунда Транмер (D4) по пенальти уступил Бертону из 3-го дивизиона (1:1, пен. 4:5).

Стали известны все пары 1/32 финала. Матчи пройдут 26–27 августа 2025 года.

Кубок английской лиги. Пары 1/32 финала

Северный регион

26 августа 2025

  • Аккрингтон Стэнли (D4) – Донкастер Роверс (D3)
  • Барнсли (D3) – Ротерхем Юнайтед (D3)
  • Бирмингем Сити (D2) – Порт Вейл (D3)
  • Бернли (D1) – Дерби Каунти (D2)
  • Престон Норт Энд (D2) – Рексем (D2)
  • Сток Сити (D2) – Бредфорд Сити (D3)
  • Сандерленд (D1) – Хаддерсфилд Таун (D3)
  • Бертон Альбион (D3) – Линкольн Сити (D3)
  • Виган Атлетик (D3) – Стокпорт Каунти (D3)
  • Шеффилд Уэнсдей (D2) – Лидс Юнайтед (D1)

27 августа 2025

  • Эвертон (D1) – Менсфилд Таун (D3)
  • Гримсби Таун (D4) – Манчестер Юнайтед (D1)

Южный регион

26 августа 2025

  • Кембридж Юнайтед (D4) – Чарлтон Атлетик (D2)
  • Вулверхэмптон (D1) – Вест Хэм (D1)
  • Борнмут (D1) – Брентфорд (D1)
  • Бромли (D4) – Уайкомб Уондерерс (D3)
  • Кардифф Сити (D3) – Челтнем Таун (D4)
  • Миллуолл (D2) – Ковентри Сити (D2)
  • Норвич Сити (D2) – Саутгемптон (D2)
  • Рединг (D3) – Виндзор (D3)
  • Суонси Сити (D2) – Плимут Аргайл (D3)

27 августа 2025

  • Фулхэм (D1) – Бристоль Сити (D2)
  • Оксфорд Юнайтед (D2) – Брайтон (D1)

Инфографика

Видеообзор матча: Транмер Роверс (D4) – Бертон Альбион (D3) – 1:1, пен. 4:5

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Charlie Whitaker (Транмере Роверс).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ben Whitfield (Бартон Альбион).
Оцените материал
Настроить ленту
