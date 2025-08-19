Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Франция
19 августа 2025, 22:34 | Обновлено 19 августа 2025, 22:57
3508
6

Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле

Илья может играть как правый защитник

19 августа 2025, 22:34 | Обновлено 19 августа 2025, 22:57
3508
6
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» испанский специалист Луис Энрике планирует привлекать новичка клуба украинца Илью Забарного на новой для него позиции.

По информации французских СМИ, главный тренер парижан подумывает ставить Илью на правый фланг защиты, где играет Ашраф Хакими – тренер планирует давать марокканцу периодический отдых из-за насыщенного сезона. Вероятно, на этой позиции Илья будет играть регулярно, когда марокканец уедет на Кубок африканских наций, который начнется в конце 2025 года.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

По теме:
Межконтинентальный кубок пройдет в декабре. ПСЖ сразу в финале
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
АПЛ полностью разорвала трансферный рынок лета 2025 года
Илья Забарный Луис Энрике ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олейник Источник: Footmercato
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Доверия нет». Топ-форвард публично заявил, что хочет уйти из клуба АПЛ
Футбол | 19 августа 2025, 22:57 2
«Доверия нет». Топ-форвард публично заявил, что хочет уйти из клуба АПЛ
«Доверия нет». Топ-форвард публично заявил, что хочет уйти из клуба АПЛ

Александер Исак объяснил свой демарш в «Ньюкасле»

Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Футбол | 19 августа 2025, 00:45 0
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»

Тренер доволен игрой новичка

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Футбол | 19.08.2025, 17:33
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Прикол в том, что он уже практически играл правого защитника. Посмотрите тепловые карты на хускорд. Конечно, против грозных команд такое не прокатит, но против Нанта у ПСЖ было 70% владения, Забарный чаще находился на половине соперника чем на своей, а ПСЖ перестраивался на игру в 3 защитника, где Забарный был как раз правым. Для 80% матчей в Лиге 1 вполне рабочая схема, тут речь не идет о латерале, скорее о крайнем правом ЦЗ, а номинальный правый - Заир-Эмери превращался в вингера/инсайда.
Ответить
+2
saltim
да сущий бред. 
Ответить
+2
antt
Там тепер 4 центр-бека разом з ним. Тому треба розширювати кваліфікацію чи амплуа. Бо всім тісно в центрі захисту. Це і без цієї новини можна додумати.
Ответить
0
LexХХХ
Що за гониво? Хоч би не було як із Зінченко в МС.
Ответить
0
Dynamo forever
Интересно, будет универсалом теперь.
Ответить
0
Володимир Семигайло
Челнок, Лужний №2
Ответить
-2
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 35
Другие виды
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19 1
Футбол
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем