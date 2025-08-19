Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле

Главный тренер «ПСЖ» испанский специалист Луис Энрике планирует привлекать новичка клуба украинца Илью Забарного на новой для него позиции.

По информации французских СМИ, главный тренер парижан подумывает ставить Илью на правый фланг защиты, где играет Ашраф Хакими – тренер планирует давать марокканцу периодический отдых из-за насыщенного сезона. Вероятно, на этой позиции Илья будет играть регулярно, когда марокканец уедет на Кубок африканских наций, который начнется в конце 2025 года.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».