ФОТО. Жена футболиста Карпат впечатлила своими формами. Огонь

Марьяна, жена нападающего львовских «Карпат» Ярослава Карабина, поразила новыми снимками из спортзала.

Фитнес-тренерша показала идеальную фигуру в коротких шортах и топе.

Пара вместе более трёх лет и недавно официально поженилась.

Красавица любит размещать провокационные фото на своей странице в Instagram.