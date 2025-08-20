Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста Карпат впечатлила своими формами. Огонь
Другие новости
20 августа 2025, 03:42 |
278
0

ФОТО. Жена футболиста Карпат впечатлила своими формами. Огонь

Марьяна Карабина презентует себя...

20 августа 2025, 03:42 |
278
0
ФОТО. Жена футболиста Карпат впечатлила своими формами. Огонь
Instagram. Марьяна Карабина

Марьяна, жена нападающего львовских «Карпат» Ярослава Карабина, поразила новыми снимками из спортзала.

Фитнес-тренерша показала идеальную фигуру в коротких шортах и топе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара вместе более трёх лет и недавно официально поженилась.

Красавица любит размещать провокационные фото на своей странице в Instagram.

По теме:
Стало известно, почему не играет последний летний новичок Зари
ФОТО. Недолго грустил по Мисс Франции. У звезды Тоттенхэма новая пассия
ФОТО. Горячая девушка футболиста Динамо опубликовала откровенные кадры
фото девушки lifestyle Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ярослав Карабин
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Футбол | 20 августа 2025, 02:46 0
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи

Римляне не хотят отдавать украинца в аренду

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Футбол | 19 августа 2025, 06:23 9
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ

С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26

Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Футбол | 19.08.2025, 16:05
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Футбол | 19.08.2025, 18:25
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 19.08.2025, 22:34
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 39
Другие виды
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем