Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Килиан МБАППЕ: «Десятка на футболке – важное число в Мадриде»
Испания
20 августа 2025, 03:35 | Обновлено 20 августа 2025, 03:47
33
0

Килиан МБАППЕ: «Десятка на футболке – важное число в Мадриде»

Форвард Реала прокомментировал победный матч с Осасуной

ФК Реал. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в ворота «Осасуны» (1:0), который принес «Реалу» первую победу в Ла Лиге 2025/26. Форвард высказался после игры:

«Это первый матч сезона, и для нас важно начать с победы дома. Мы знали, что это будет трудная игра, потому что «Осасуна» имела чёткий план ждать нас, чтобы контратаковать и играть через Будимира. Мы это знали и работали над этим.

В первом тайме у нас не было много пространства, и мы пытались играть туда-сюда. Потом у нас было больше шансов. Мы забили в начале второго тайма и получили больше контроля. Мы хотели забить второй, но этого не случилось. Мы рады победе. Мы на позитиве, но стремимся к большему.

Что просил тренер? Он хотел, чтобы у нас было много контроля над мячом. Играть на половине соперника и с одного фланга на другой, чтобы заставить другую команду бегать и давать нам пространство. Мы работали над этим всю неделю. Мы сделали это хорошо. Есть вещи, которые мы можем улучшить, потому что это первый матч сезона, и мы только что вернулись из отпуска. Мы будем продолжать совершенствоваться.

Первый гол сезона? Я чувствую себя хорошо, но самое важное — помогать команде в атаке и обороне. Остальное придёт само, и мы будем выигрывать матчи.

Игра под номером 10? Это особенное, важное число здесь. Я носил девятку, которая тоже была важной. Мне повезло иметь два важных номера за два сезона, но самое важное — это играть здесь, на «Бернабеу», за «Реал» Мадрид.

Возвращение на «Бернабеу»? Жарко, но замечательно вернуться с болельщиками. Это всегда хорошо для нас, и когда мы выходим на поле, мы хотим хорошо играть для мадридистов и для людей, которые смотрят нас дома».

Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
