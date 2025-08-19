ВИДЕО. Звезда Реала чуть не травмировался в домашних условиях

Федерико Вальверде едва не получил травму дома за день до матча с «Осасуной».

В сети распространилось видео, где уругвайский полузащитник играет с младшим сыном Баутистой, однако неожиданно поскользнулся и сильно ударился спиной о пол.

Кадры выглядят довольно болезненно.

Фанаты «Реала» верят, что все обошлось и что сегодня Вальверде будет готов отдать максимум на поле.