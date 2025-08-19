Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Звезда Реала чуть не травмировался в домашних условиях
Другие новости
19 августа 2025, 04:27 |
126
0

ВИДЕО. Звезда Реала чуть не травмировался в домашних условиях

Федерико Вальверде показал, как можно травмироваться на ровном месте

19 августа 2025, 04:27 |
126
0
ВИДЕО. Звезда Реала чуть не травмировался в домашних условиях
Instagram. Федерико Вальверде

Федерико Вальверде едва не получил травму дома за день до матча с «Осасуной».

В сети распространилось видео, где уругвайский полузащитник играет с младшим сыном Баутистой, однако неожиданно поскользнулся и сильно ударился спиной о пол.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кадры выглядят довольно болезненно.

Фанаты «Реала» верят, что все обошлось и что сегодня Вальверде будет готов отдать максимум на поле.

По теме:
ФОТО. Жена украинского легионера продолжает хвастаться роскошным телом
Клубный чемпионат мира может проводиться каждые 2 года. ФИФА в раздумиях
ФОТО. Британская футболистка впечатлила размером бюста
видео lifestyle курьезы Федерико Вальверде Реал Мадрид сборная Уругвая по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18 августа 2025, 21:48 13
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов

Денис Попов близок к переходу в «Уотфорд»

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 22
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Украинцы получили оценки за матч Касимпаша – Трабзонспор
Футбол | 19.08.2025, 02:09
Украинцы получили оценки за матч Касимпаша – Трабзонспор
Украинцы получили оценки за матч Касимпаша – Трабзонспор
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18.08.2025, 08:53
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 98
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 16
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем