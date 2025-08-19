ВИДЕО. Звезда Реала чуть не травмировался в домашних условиях
Федерико Вальверде показал, как можно травмироваться на ровном месте
Федерико Вальверде едва не получил травму дома за день до матча с «Осасуной».
В сети распространилось видео, где уругвайский полузащитник играет с младшим сыном Баутистой, однако неожиданно поскользнулся и сильно ударился спиной о пол.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кадры выглядят довольно болезненно.
Фанаты «Реала» верят, что все обошлось и что сегодня Вальверде будет готов отдать максимум на поле.
💥 La caída de Valverde que pone en 'vilo' a la afición del Real Madrid#RealMadrid #Valverde #Madrid pic.twitter.com/CZ6k4Bp1w0— MARCA (@marca) August 18, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Попов близок к переходу в «Уотфорд»
С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги