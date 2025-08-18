Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро
Украинский «Шахтер» и английский «Фулхэм» пришли к принципиальной договоренности о трансфере 22-летнего вингера «горняков» Кевина, сообщает независимый журналист Аарон Рамиро.
По его информации, стоимость сделки составит 45 миллионов евро плюс еще 5 миллионов евро, которые оговорены как бонусы за достижение определенных условий.
Ранее сообщалось, что сегодня агенты Кевина прибудут в Лондон, чтобы провести очередной раунд переговоров по трансферу своего клиента в «Фулхэм».
Сам Кевин еще несколько дней назад согласовал условия личного контракта в английском клубе.
