Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 14:27 |
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина

За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Украинский «Шахтер» и английский «Фулхэм» пришли к принципиальной договоренности о трансфере 22-летнего вингера «горняков» Кевина, сообщает независимый журналист Аарон Рамиро.

По его информации, стоимость сделки составит 45 миллионов евро плюс еще 5 миллионов евро, которые оговорены как бонусы за достижение определенных условий.

Ранее сообщалось, что сегодня агенты Кевина прибудут в Лондон, чтобы провести очередной раунд переговоров по трансферу своего клиента в «Фулхэм».

Сам Кевин еще несколько дней назад согласовал условия личного контракта в английском клубе.

Алексей Сливченко Источник: журналист Аарон Рамиро
