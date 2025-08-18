Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина

Украинский «Шахтер» и английский «Фулхэм» пришли к принципиальной договоренности о трансфере 22-летнего вингера «горняков» Кевина, сообщает независимый журналист Аарон Рамиро.

По его информации, стоимость сделки составит 45 миллионов евро плюс еще 5 миллионов евро, которые оговорены как бонусы за достижение определенных условий.

Ранее сообщалось, что сегодня агенты Кевина прибудут в Лондон, чтобы провести очередной раунд переговоров по трансферу своего клиента в «Фулхэм».

Сам Кевин еще несколько дней назад согласовал условия личного контракта в английском клубе.