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Чемпионат Португалии
Бенфика
29.12.2023 20:45 – FT 3 : 0
Фамаликау
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Португалия
29 декабря 2023, 22:48 | Обновлено 29 декабря 2023, 23:17
767
3

Трубин отыграл на ноль и помог Бенфике выйти в лидеры чемпионата

«Орлы» одержали победу со счетом 3:0

29 декабря 2023, 22:48 | Обновлено 29 декабря 2023, 23:17
767
3
Трубин отыграл на ноль и помог Бенфике выйти в лидеры чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликан».

Убедительную победу во встрече одержали «орлы» со счетом 3:0. Голы за «Бенфику» забивали Артур Кабрал, Рафа Силва и Петар Муса.

Анатолий Трубин отыграл полный матч и в очередной раз сохранил ворота на замке.

«Бенфика» благодаря этой победе поднялась на первое место местного чемпионата. У «орлов» на два балла больше, чем у «Спортинга», у которого есть игра в запасе.

Чемпионат Португалии. 15-й тур, 29 декабря.

Бенфика – Фамаликан – 3:0

Голы: Кабрал, 31, Силва, 85, Муcа, 89.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Очень Надежно сыграл. При счете 1-0 выиграл два три момента 1 на 1 . Может там где то и вне игры был, но он же отбил. Молодец.
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+4
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roman75zpr
И Толик угадал с командой, и Бенфика с вратарём
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