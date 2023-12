Трубин отыграл на ноль и помог Бенфике выйти в лидеры чемпионата

Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликан».

Убедительную победу во встрече одержали «орлы» со счетом 3:0. Голы за «Бенфику» забивали Артур Кабрал, Рафа Силва и Петар Муса.

Анатолий Трубин отыграл полный матч и в очередной раз сохранил ворота на замке.

«Бенфика» благодаря этой победе поднялась на первое место местного чемпионата. У «орлов» на два балла больше, чем у «Спортинга», у которого есть игра в запасе.

Чемпионат Португалии. 15-й тур, 29 декабря.

Бенфика – Фамаликан – 3:0

Голы: Кабрал, 31, Силва, 85, Муcа, 89.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

⏹️ It's over at Luz! We close the year with a 𝐖𝐈𝐍 👌#SLBFCF • #LigaPortugal • #Emirates pic.twitter.com/cEastDSoM1