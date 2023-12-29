Трубин отыграл на ноль и помог Бенфике выйти в лидеры чемпионата
«Орлы» одержали победу со счетом 3:0
Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликан».
Убедительную победу во встрече одержали «орлы» со счетом 3:0. Голы за «Бенфику» забивали Артур Кабрал, Рафа Силва и Петар Муса.
Анатолий Трубин отыграл полный матч и в очередной раз сохранил ворота на замке.
«Бенфика» благодаря этой победе поднялась на первое место местного чемпионата. У «орлов» на два балла больше, чем у «Спортинга», у которого есть игра в запасе.
Чемпионат Португалии. 15-й тур, 29 декабря.
Бенфика – Фамаликан – 3:0
Голы: Кабрал, 31, Силва, 85, Муcа, 89.
⏹️ It's over at Luz! We close the year with a 𝐖𝐈𝐍 👌#SLBFCF • #LigaPortugal • #Emirates pic.twitter.com/cEastDSoM1— SL Benfica (@slbenfica_en) December 29, 2023
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