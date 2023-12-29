Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликан». Убедительную победу во встрече одержали «орлы» со счетом 3:0.

Украинский страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. На 59-й минуте при счете 1:0 гости имели прекрасную возможность сравнять счет, но Трубин отразил удар игрока «Фамаликана» после выхода один на один.

Трубин провел сухой матч, ставший для него уже шестым в португальском чемпионате.

ВИДЕО. Стена! Трубин спас Бенфику после выхода один на один