Португалия29 декабря 2023, 23:04 |
663
2
ВИДЕО. Стена! Трубин спас Бенфику после выхода один на один
Украинский вратарь отметился очередным эффектным сейвом
29 декабря 2023, 23:04 |
663
2
Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликан». Убедительную победу во встрече одержали «орлы» со счетом 3:0.
Украинский страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. На 59-й минуте при счете 1:0 гости имели прекрасную возможность сравнять счет, но Трубин отразил удар игрока «Фамаликана» после выхода один на один.
Трубин провел сухой матч, ставший для него уже шестым в португальском чемпионате.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 декабря 2023, 20:49 0
Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву
Футбол | 29 декабря 2023, 20:33 14
Карло Анчелотти сделал ставку на Кепу Аррисабалагу
Футбол | 29.12.2023, 06:59
Футбол | 29.12.2023, 14:23
Баскетбол | 29.12.2023, 14:30
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2023, 20:59 9
29.12.2023, 12:42 1
27.12.2023, 21:54 44
28.12.2023, 20:32 1
28.12.2023, 04:15
28.12.2023, 05:59
Футбол
28.12.2023, 22:43 16
Лунина нагружают не меньше, а Бущана и больше.