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  4. ВИДЕО. Стена! Трубин спас Бенфику после выхода один на один
Португалия
29 декабря 2023, 23:04 |
663
2

ВИДЕО. Стена! Трубин спас Бенфику после выхода один на один

Украинский вратарь отметился очередным эффектным сейвом

29 декабря 2023, 23:04 |
663
2
ВИДЕО. Стена! Трубин спас Бенфику после выхода один на один
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликан». Убедительную победу во встрече одержали «орлы» со счетом 3:0.

Украинский страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. На 59-й минуте при счете 1:0 гости имели прекрасную возможность сравнять счет, но Трубин отразил удар игрока «Фамаликана» после выхода один на один.

Трубин провел сухой матч, ставший для него уже шестым в португальском чемпионате.

ВИДЕО. Стена! Трубин спас Бенфику после выхода один на один

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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New Zealander
Без сомнения лучший вратарь сборной Украины на даный момент. И что очень важно для него - играет в команде где оборона не идеальна а поетому есть возможность показать себя и демонстрировать сейвы. А вот Лунин говорит что играет в такой команде где у него даже пальцы рук замерзают 
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+2
avk2307
Трубин сегодня отыграл очень хорошо.Но не надо приколов же. В первом тайме нам Трубина показали на 45 минуте. Он словил, но даже ввести в игру ему не дали мяч .
Лунина нагружают не меньше, а Бущана и больше.
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