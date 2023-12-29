29 декабря на «Да Луш» пройдет матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Фамаликау». Поединок начнется в 20:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда летом прошлого года получила нового тренера, которого уже по счету, Рогера Шмидта. И немец сразу начал оправдать ожидания, в итоге приведя орлов к победе в Примейре. Сейчас он пытается удержать уровень, достигнутого в 2022/2023. Пока что не все получается. Долгое время Трубин и компания проваливались в Лиге чемпионов, но, выиграв в последнем туре у прямого конкурента, Ред Булл (Зальцбург), все-таки получилось выбраться на третье место и получить право продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы. При этом на внутренней арене защита титула проходит непросто. Пока что красно-белые идут примерно наравне с вечными конкурентами, Спортингом и Порту. У обоих выиграли, но мешают ничьи с Каза Пия, Морейренсе и Фаренсе. В Кубке Лиги с АВС накануне зато выиграли крупно, правда, не без пропущенного: итого закончили 4-1.

Фамаликау

Клуб в 2008-м году достиг своего дна, в виде падения на пятый дивизион страны. Но постепенно получилось подняться, тем более после того, как в проект вошли те же инвесторы, что контролируют мадридский Атлетико. В итоге в 2019-м году Вила Нова вернулась в Примейру, где в последний раз играла в 90-е прошлого столетия. Сразу новичок дошел до полуфинала кубка и занял шестое место. Потом, правда, был откат, например, в прошлом сезоне финишировали восьмыми. Сейчас был неплохой старт: из 6 первых поединков было выиграно половину, при единственном поражении. Но потом удавалось обыграть разве что Жил Висенте - 3-1 дома, еще в начале ноября. Еще и с обоих кубков вылетели уже.

Статистика личных встреч

В 7 крайних поединках была нулевая ничья и 6 побед орлов. В том числе недавние 2-0 в кубке Португалии.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу гранда. Тут можно ставить на то, что тут орлы выиграют при форе -1,5 забитых мяча (коэффициент - 1,63).