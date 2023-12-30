Бенфика – Фамаликау – 3:0. Трубин не пропустил. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 15 тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликау». Игра окончилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Украинец Анатолий Трубин вышел в основе «Бенфики» и провел очередной сухой матч, отличившись несколькими эффектными сейвами.

«Бенфика» благодаря этой победе вышла на первое место в чемпионате Португалии, однако «Спортинг» имеет одну игру в запасе и может сместить «орлов» с вершины, поскольку отстает только на два очка.

Чемпионат Португалии. 15 тур

Бенфика – Фамаликау – 3:0

Голы: Кабрал, 31, Силва, 85, Муcа, 89.