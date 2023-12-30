Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Фамаликау – 3:0. Трубин не пропустил. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Португалии
Бенфика
29.12.2023 20:45 – FT 3 : 0
Фамаликау
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
30 декабря 2023, 01:36 | Обновлено 30 декабря 2023, 01:37
60
0

Бенфика – Фамаликау – 3:0. Трубин не пропустил. Видео голов и обзор матча

Украинец помог своей команде одержать разгромную победу

30 декабря 2023, 01:36 | Обновлено 30 декабря 2023, 01:37
60
0
Бенфика – Фамаликау – 3:0. Трубин не пропустил. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Состоялся матч 15 тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликау». Игра окончилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Украинец Анатолий Трубин вышел в основе «Бенфики» и провел очередной сухой матч, отличившись несколькими эффектными сейвами.

«Бенфика» благодаря этой победе вышла на первое место в чемпионате Португалии, однако «Спортинг» имеет одну игру в запасе и может сместить «орлов» с вершины, поскольку отстает только на два очка.

Чемпионат Португалии. 15 тур

Бенфика – Фамаликау – 3:0

Голы: Кабрал, 31, Силва, 85, Муcа, 89.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Муса (Бенфика).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
По теме:
Порту – Шавеш – 1:0. Забил Жоау Мариу. Видео гола и обзор матча
Дженоа – Интер – 1:1. Гол Арнаутовича. Видео голов и обзор матча
Монако победил Барселону, Олимпиакос в Берлине одолел Альбу
Бенфика чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Фамаликау
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый скандал в Турции. Матч за Суперкубок отменили еще до старта
Футбол | 29 декабря 2023, 20:20 8
Новый скандал в Турции. Матч за Суперкубок отменили еще до старта
Новый скандал в Турции. Матч за Суперкубок отменили еще до старта

Фенербахче и Галатасарай должны сыграть за трофей

Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии
Футбол | 29 декабря 2023, 23:24 1
Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии
Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии

Украинский страж ворот помог «Бенфике» набрать три очка

Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
Футбол | 29.12.2023, 12:35
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Футбол | 29.12.2023, 12:42
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Баскетбол | 29.12.2023, 14:30
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
28.12.2023, 20:59 9
Футбол
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
28.12.2023, 10:35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Реала и Милана завершил карьеру в 42 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Реала и Милана завершил карьеру в 42 года
28.12.2023, 16:40 1
Футбол
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
28.12.2023, 03:50
Футбол
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 16
Футбол
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
29.12.2023, 14:23 17
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
28.12.2023, 14:08
Биатлон
Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
28.12.2023, 16:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем