Бенфика – Фамаликау – 3:0. Трубин не пропустил. Видео голов и обзор матча
Украинец помог своей команде одержать разгромную победу
Состоялся матч 15 тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликау». Игра окончилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Украинец Анатолий Трубин вышел в основе «Бенфики» и провел очередной сухой матч, отличившись несколькими эффектными сейвами.
«Бенфика» благодаря этой победе вышла на первое место в чемпионате Португалии, однако «Спортинг» имеет одну игру в запасе и может сместить «орлов» с вершины, поскольку отстает только на два очка.
Чемпионат Португалии. 15 тур
Бенфика – Фамаликау – 3:0
Голы: Кабрал, 31, Силва, 85, Муcа, 89.
События матча
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