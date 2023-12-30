Тренер Бенфики: «У Трубина все складывается очень хорошо»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт оценил игру подопечных против «Фамаликау» (3:0) в 15-м туре чемпионата Португалии.

«В футболе все важно. Важно забивать голы, но также важно хорошо защищаться. Защита – это один из моментов игры, в этом мы должны быть очень хорошими. Побеждать в таких играх без пропущенных голов очень важно.

Фамаликау создавал хорошие моменты и нам была нужна помощь нашего голкипера. Трубин прогрессирует все больше и больше, у него все складывается очень хорошо. Мы всегда можем на него рассчитывать, когда нам это нужно. Но, в общем, стабильность в защите очень важна, поскольку это означает, что нам не нужно забивать много голов, чтобы выигрывать игры», – заявил Шмидт.