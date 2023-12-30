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Португалия
30 декабря 2023, 11:24 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:31
939
0

Тренер Бенфики: «У Трубина все складывается очень хорошо»

Рогер Шмидт – о действиях украинца в матче против «Фамаликау»

30 декабря 2023, 11:24 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:31
939
0
Тренер Бенфики: «У Трубина все складывается очень хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт оценил игру подопечных против «Фамаликау» (3:0) в 15-м туре чемпионата Португалии.

«В футболе все важно. Важно забивать голы, но также важно хорошо защищаться. Защита – это один из моментов игры, в этом мы должны быть очень хорошими. Побеждать в таких играх без пропущенных голов очень важно.

Фамаликау создавал хорошие моменты и нам была нужна помощь нашего голкипера. Трубин прогрессирует все больше и больше, у него все складывается очень хорошо. Мы всегда можем на него рассчитывать, когда нам это нужно. Но, в общем, стабильность в защите очень важна, поскольку это означает, что нам не нужно забивать много голов, чтобы выигрывать игры», – заявил Шмидт.

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за поединок «Бенфики» против «Фамаликау».

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Фамаликау
Источник ФК Бенфика
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