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  4. Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии
Португалия
29 декабря 2023, 23:24 |
1989
1

Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии

Украинский страж ворот помог «Бенфике» набрать три очка

29 декабря 2023, 23:24 |
1989
1
Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликан». Убедительную победу во встрече одержали «орлы» со счетом 3:0.

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отыграл полный матч и сохранил ворота на замке. Украинец сделал несколько эффектных сейвов в матче и получил за свой перфоманс от статистического портала WhoScored высокую оценку – 7.3.

Лучшим игроком матча был признан атакующий полузащитник «Бенфики» Раф Силва, который дважды ассистировал в этом матче и забил один гол. Его оценили в 9.1 балла.

Оценки за матч Бенфика – Фамаликан от WhoScored

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WhoScored Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Фамаликау Рафа Силва лучший игрок
Источник Sport.ua
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