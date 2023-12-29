Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии

Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Бенфика» принимала «Фамаликан». Убедительную победу во встрече одержали «орлы» со счетом 3:0.

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отыграл полный матч и сохранил ворота на замке. Украинец сделал несколько эффектных сейвов в матче и получил за свой перфоманс от статистического портала WhoScored высокую оценку – 7.3.

Лучшим игроком матча был признан атакующий полузащитник «Бенфики» Раф Силва, который дважды ассистировал в этом матче и забил один гол. Его оценили в 9.1 балла.

Оценки за матч Бенфика – Фамаликан от WhoScored