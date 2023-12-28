Любит забивать в дерби. Мудрик в АПЛ огорчает только лондонские команды
Украинцу нравится забивать лондонским соперникам
Хавбек «Челси» Михаил Мудрик забил гол в матче чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» и снова огорчил команду из Лондона.
Для украинского игрока это третий гол в АПЛ, и третий – в ворота лондонской команды. Первый мяч в чемпионате Мудрик забил «Фулхэму», затем огорчил «Арсенал», а теперь и «Кристал Пэлас».
В Кубке английской лиги у Михаила есть гол в ворота «Ньюкасла».
Mykhaylo Mudryk's three Premier League goals for Chelsea:— Squawka (@Squawka) December 27, 2023
◉ vs. Fulham
◉ vs. Arsenal
◉ vs. Crystal Palace
London only. 🚌 pic.twitter.com/YZ2VZY28K5
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