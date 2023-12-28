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  4. Любит забивать в дерби. Мудрик в АПЛ огорчает только лондонские команды
Англия
28 декабря 2023, 07:55 | Обновлено 28 декабря 2023, 07:59
908
0

Любит забивать в дерби. Мудрик в АПЛ огорчает только лондонские команды

Украинцу нравится забивать лондонским соперникам

28 декабря 2023, 07:55 | Обновлено 28 декабря 2023, 07:59
908
0
Любит забивать в дерби. Мудрик в АПЛ огорчает только лондонские команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик забил гол в матче чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» и снова огорчил команду из Лондона.

Для украинского игрока это третий гол в АПЛ, и третий – в ворота лондонской команды. Первый мяч в чемпионате Мудрик забил «Фулхэму», затем огорчил «Арсенал», а теперь и «Кристал Пэлас».

В Кубке английской лиги у Михаила есть гол в ворота «Ньюкасла».

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Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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