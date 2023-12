Любит забивать в дерби. Мудрик в АПЛ огорчает только лондонские команды

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик забил гол в матче чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» и снова огорчил команду из Лондона.

Для украинского игрока это третий гол в АПЛ, и третий – в ворота лондонской команды. Первый мяч в чемпионате Мудрик забил «Фулхэму», затем огорчил «Арсенал», а теперь и «Кристал Пэлас».

В Кубке английской лиги у Михаила есть гол в ворота «Ньюкасла».

Mykhaylo Mudryk's three Premier League goals for Chelsea:



◉ vs. Fulham

◉ vs. Arsenal

◉ vs. Crystal Palace



London only. 🚌 pic.twitter.com/YZ2VZY28K5