Другие новости04 мая 2024, 03:41 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
04 мая 2024, 03:41 |
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В субботу, 4 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:15 Реал Мадрид – Кадис
19:30 Жирона – Барселона
19:30 Манчестер Сити – Вулверхэмптон
КИБЕРСПОРТ
14:30 Monte – forZe
20:30 MOUZ – Team Liquid
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