СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая

В субботу, 4 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Реал Мадрид – Кадис

1.40 – 5.26 – 9.15

19:30 Жирона – Барселона

2.78 – 3.93 – 2.50

19:30 Манчестер Сити – Вулверхэмптон

1.12 – 12.10 – 26.00

КИБЕРСПОРТ

14:30 Monte – forZe

1.60 – 2.37

20:30 MOUZ – Team Liquid

1.49 – 2.66