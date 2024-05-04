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04 мая 2024, 03:41 |
11
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 мая 2024, 03:41 |
11
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 4 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Реал Мадрид – Кадис

Ggbet 1.40 – 5.26 – 9.15

19:30 Жирона – Барселона

Ggbet 2.78 – 3.93 – 2.50

19:30 Манчестер Сити – Вулверхэмптон

Ggbet 1.12 – 12.10 – 26.00

КИБЕРСПОРТ

14:30 Monte – forZe

Ggbet 1.60 – 2.37

20:30 MOUZ – Team Liquid

Ggbet 1.49 – 2.66

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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