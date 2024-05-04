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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 05:21 | Обновлено 04 мая 2024, 05:59
85
0

Финал Кубка лиги закончился неудачно для бывшего клуба Реброва и Ярмоленко

Аль-Айн в финале в ОАЭ уступил клубу Аль-Вахда со счетом 0:1

04 мая 2024, 05:21 | Обновлено 04 мая 2024, 05:59
85
0
Финал Кубка лиги закончился неудачно для бывшего клуба Реброва и Ярмоленко
Аль-Вахда

По итогам финального матча определен победитель Кубка лиги ОАЭ.

Аль-Айн, бывшая команда коуча Сергея Реброва и вингера Андрея Ярмоленко, в финале уступил клубу Аль-Вахда со счетом 0:1.

Единственный гол забил Пимента Перес Лопес на 15-й минуте.

Кубок лиги ОАЭ

Финал, 3 мая

Аль-Вахда – Аль-Айн – 1:0

Гол: Пимента Перес Лопес, 15

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Кубок лиги ОАЭ по футболу Аль-Вахда Абу-Даби Аль-Айн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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