Украина. Премьер лига04 мая 2024, 05:21 | Обновлено 04 мая 2024, 05:59
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Финал Кубка лиги закончился неудачно для бывшего клуба Реброва и Ярмоленко
Аль-Айн в финале в ОАЭ уступил клубу Аль-Вахда со счетом 0:1
04 мая 2024, 05:21 | Обновлено 04 мая 2024, 05:59
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По итогам финального матча определен победитель Кубка лиги ОАЭ.
Аль-Айн, бывшая команда коуча Сергея Реброва и вингера Андрея Ярмоленко, в финале уступил клубу Аль-Вахда со счетом 0:1.
Единственный гол забил Пимента Перес Лопес на 15-й минуте.
Кубок лиги ОАЭ
Финал, 3 мая
Аль-Вахда – Аль-Айн – 1:0
Гол: Пимента Перес Лопес, 15
Final Whistle, @alainfcae 0 and Al Wahda 1 #alainclub pic.twitter.com/qKTnjk4Wj2— Al Ain FC (@alainfcae_en) May 3, 2024
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